Сын Андрея Гусина подписал контракт с "Буковиной"
Гусин-младший до этого выступал в чемпионате аматорских команд
21-летний Гусин является сыном известного в прошлом полузащитника киевского "Динамо", который погиб в 2014 году, разбившись на мотоцикле. Молодой игрок выступает на позиции защитника и прошел юношеские школы "Днепра" и "Динамо".
Первую часть сезона черновицкая команда завершила на седьмом месте в турнирной таблице группы А во Второй лиге, набрав после 17 туров 17 очков. У лидирующего "Агробизнеса" 48 очков.
Летом прошлого года Гусин-младший переходил в команду "Рубикон" из Вишневого, которая выступает в чемпионате Украины среди любительских команд. После первого круга "Рубикон" занимает последнее место в своей группе, проиграв все матчи.
Андрей Гусин-старший семь раз становился чемпионом Украины, четыре раза обладателем Кубка Украины, вместе с клубом выступал в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Более десяти лет Гусин был ведущим игроком национальной сборной Украины, в составе которой выступал на ЧМ-2006.
"Адреналина в ралли больше, чем в танцах", – говорил Гусин.
Вы сейчас просматриваете новость "Сын Андрея Гусина подписал контракт с "Буковиной"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"