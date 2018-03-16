Сын Андрея Гусина подписал контракт с "Буковиной"

Команда Второй лиги чемпионата Украины "Буковина" из Черновцов заключила контракт с защитником Андреем Гусиным.

21-летний Гусин является сыном известного в прошлом полузащитника киевского "Динамо", который погиб в 2014 году, разбившись на мотоцикле. Молодой игрок выступает на позиции защитника и прошел юношеские школы "Днепра" и "Динамо".

Первую часть сезона черновицкая команда завершила на седьмом месте в турнирной таблице группы А во Второй лиге, набрав после 17 туров 17 очков. У лидирующего "Агробизнеса" 48 очков.

Летом прошлого года Гусин-младший переходил в команду "Рубикон" из Вишневого, которая выступает в чемпионате Украины среди любительских команд. После первого круга "Рубикон" занимает последнее место в своей группе, проиграв все матчи.

Андрей Гусин-старший семь раз становился чемпионом Украины, четыре раза обладателем Кубка Украины, вместе с клубом выступал в полуфинале Лиги чемпионов УЕФА. Более десяти лет Гусин был ведущим игроком национальной сборной Украины, в составе которой выступал на ЧМ-2006.

"Адреналина в ралли больше, чем в танцах", – говорил Гусин.