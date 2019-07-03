Сын Андрея Гусина покинул худшую команду страны

Прошлый сезон футболист провел в черновицкой "Буковине"

Андрей Гусин-младший. Фото ФК "Буковина".

Сегодня стало известно, что черновицкую "Буковину" покинули семь игроков. Среди них защитник Андрей Гусин-младший. Сын звезды киевского "Динамо" и сборной Украины Андрея Гусина.

В этом сезоне 23-летний Гусин-младший провел за "Буковину" всего 9 матчей. Черновицкий клуб занял последнее место в группе А Второй лиги.

Андрей Гусин-старший погиб 17 сентября 2014 года на автодроме "Чайка". Он разбился на мотоцикле. Выехал на кольцевой трек трассы и на одном из виражей вылетел из седла. Не приходя в сознание, Андрей скончался.

Андрей Гусин погиб из-за холодного асфальта

Андрей был женат на известном дизайнере Кристине Гусиной. Вместе супруги воспитывали троих детей – сыновей Андрея и Ивана, а также дочь Настю. Гусин мечтал сыграть один матч со своим сыном. В идеале – в сборной, отмечал экс-игрок.

В бытность игроком защищал цвета львовских "Карпат", киевского "Динамо", "Крыльев Советов" и "Сатурна". Гусин провел 71 матч за сборную Украины, забив 9 голов в составе национальной сборной Украины. Вместе со сборной дошел до 1/4 финала ЧМ-2006.

Футболист 7 раз выигрывал чемпионат Украины и 4 раза – Кубок Украины. В сезоне-1998/99 Гусин в составе киевского "Динамо" дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Ранее мы рассказывали за какие клубы болеют звезды:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Сын Андрея Гусина покинул худшую команду страны". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"