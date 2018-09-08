Сын Диего Симеоне забил гол в дебютном матче за сборную Аргентины

Нападающий "Фиорентины" Джованни Симеоне дебютировал за сборную Аргентины. В товарищеском матче против Гватемалы (3:0) 23-летний форвард, являющийся сыном главного тренера "Атлетико" Диего Симеоне, вышел в стартовом составе. На 44-й минуте он забил свой первый мяч за национальную команду.

В составе "фиалок" Симеоне-младший в прошлом сезоне забил 14 мячей в 38 матчах серии А. В текущем сезоне на его счету один гол в двух матчах.

Завершившемся летом "Атлетико" пыталось приобрести Симеоне-младшего, но "Фиорентина" отказалась продать футболиста за 40 миллионов евро.

Интересно, что ранее Диего Симеоне заявлял, что его сын станет большим игроком, но только не в его команде.

Ранее мы писали, что главный тренер сборной Колумбии ушел в отставку и может возглавить Аргентину. Хосе Пекерман дважды выводил колумбийцев в плей-офф чемпионатов мира и привлек внимание аргентинской феде финала.рации – их сборная провалила ЧМ-2018, с трудом выйдя из группы и покинув турнир уже после 1/8 финала.

Напомним, что после увольнения Хорхе Сампалои руководить сборной Аргентины назначили дуэт тренеров – Лионеля Скалони и Пабло Аймара.