Сын Криштиану Роналду оформил покер за "Ювентус"
Знаменитый португалец пока не может отличиться в Италии, в отличие от его сына
Сын форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает забивать за детскую команду туринцев. В воскресенье Криштиану-младший сделал покер в матче с "Луценто" (5:1). Напомним, два дня назад он забил свой первый гол за "Ювентус" (U-9).
При этом сам 33-летний португалец по-прежнему не открыл счет своим забитым мячам за новую команду. В первых трех турах серии A на счету Роналду только одна голевая передача. Ради того, чтобы лучше адаптироваться в новом клубе Роналду даже попросил его не вызывать в сборную Португалии на предстоящие матчи Лиги наций.
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Роналду выступал за "Реал" с 2009 года, а этим летом перешел в "Ювентус". Вместе с мадридской командой Криштиану по два раза становился чемпионом Испании и обладателем Кубка страны, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, по два раза становился обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании и трижды выигрывал клубный чемпионат мира.
Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей.
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