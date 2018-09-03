Сын Криштиану Роналду оформил покер за "Ювентус"

Знаменитый португалец пока не может отличиться в Италии, в отличие от его сына

Сын форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает забивать за детскую команду туринцев. В воскресенье Криштиану-младший сделал покер в матче с "Луценто" (5:1). Напомним, два дня назад он забил свой первый гол за "Ювентус" (U-9).

При этом сам 33-летний португалец по-прежнему не открыл счет своим забитым мячам за новую команду. В первых трех турах серии A на счету Роналду только одна голевая передача. Ради того, чтобы лучше адаптироваться в новом клубе Роналду даже попросил его не вызывать в сборную Португалии на предстоящие матчи Лиги наций.

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При этом действующие чемпионы Италии выиграли все три матча и возглавляют турнирную таблицу. Следующий матч "Ювентус" проведет 16 сентября с "Сассуоло" на "Ювентус Стэдиум" в Турине.