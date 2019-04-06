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Сын легендарного футболиста Роналдиньо прошел просмотр в клубе, не сказав, кто он на самом деле

Сегодня, 13:14

14-летний Жуан Мендес подписал контракт с "Крузейру" на шесть лет и начнет играть в юношеской команде

14-летний Жуан Мендес подписал первый контракт
14-летний Жуан Мендес подписал первый контракт. Фото: Instagram
Сын легендарного футболиста Роналдиньо прошел просмотр в клубе, не сказав, кто он на самом деле //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/87b/483/5ca87b4839fc0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/87b/483/5ca87b4839fc0.jpg Футбол 14-летний Жуан Мендес подписал контракт с "Крузейру" на шесть лет и начнет играть в юношеской команде

Бразильский "Крузейру" заключил соглашение с Жуаном Мендесом, сыном легендарного экс-футболиста сборной Бразилии Роналдинью, сообщает Mundo Deportivo. 14-летний игрок подписал контракт на шесть лет. С данного момента он будет выступать за юношеские команды "Крузейру".

"У него интересные характеристики. Думаю, скоро он сможет перейти к профессионалам", – отметил директор молодежных команд клуба Амарилду Рибейру. Представители "Крузейру" добавили, что Мендес никому не сказал, что является сыном Роналдиньо и успешно показал себя на просмотре.

Отметим, что в начале этого года Роналдиньо оставил отпечатки ног в Зале славы на "Маракане" в Рио-де-Жанейро. Торжественная церемония должна была пройти еще в 2011 году, однако из-за плотного графика игрока и подготовки стадиона к проведению чемпионата мира 2014 года это мероприятие постоянно откладывалось.

Роналдиньо выступал за бразильские команды "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро", французский "Пари Сен- Жермен", испанскую "Барселону", итальянский "Милан", мексиканский "Керетаро". Последним клубом полузащитника был бразильский "Флуминенсе", за который он играл в 2015-м году.

В составе "Барселоны" (2003-08) Роналдиньо выиграл Лигу чемпионов, стал двукратным победителем чемпионата и Суперкубка Испании; выступая за "Милан" (2008-11), игрок выигрывал чемпионат Италии. В 2004 и 2005 годах бразилец признавался лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА), также в 2005 году он удостаивался награды "Золотой мяч", которая в то время вручалась лучшему футболисту Европы. В составе сборной Бразилии Роналдиньо стал чемпионом мира 2002 года, победителем Кубка Америки, Кубка конфедераций и бронзовым призером Олимпиады-2008. Всего за национальную команду он провел 97 матчей и забил 33 гола.

Ранее мы писали, что у семьи Роналдиньо конфисковали три автомобиля из-за миллионных долгов.

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Тег сын, Роналдиньо, Крузейро

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Сегодня|Спорт

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