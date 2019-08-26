Сын Месси взорвал интернет своей реакцией на промах игрока "Барсы"

Видео с участием 3-летнего сынишки Лионеля собрало уже более пяти миллионов просмотров

/ Фото: Getty Images

Сын нападающего "Барселоны" Лионеля Месси – трехлетний Матео – нарвался на гневные взгляды "пожирателя ушей" Луиса Суареса во время матча чемпионата Испании "Барселона" – "Бетис" (5:2). Восстанавливающиеся после травм Суарес и Месси не принимали участия в игре, наблюдая за ней с трибун "Камп Ноу". При этом на руках у Месси был его сынишка Матео.

В моменте, когда игрок "Барселоны" Карлес Перес был близок к взятию ворот "Бетиса", но все-таки не забил, Матео Месси вскинул руки, как будто обрадовавшись промаху одноклубника своего папы. Луис Суарес тут же гневно посмотрел на малыша, мол, ты за кого болеешь? Но почти сразу все, включая Месси-старшего, дружно рассмеялись.

Отметим, что видео эмоций Матео Месси собрало в Twitter уже более пяти миллионов просмотров.

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Кстати, сам Лионель Месси ранее говорил, что его сын Матео – "один из самых больших троллей", которых он знает. "Матео одевает различные футболки, – рассказывал Лионель. – Как-то мы играли дома, и он сказал мне: "Я – за "Ливерпуль", который выиграл у тебя".

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Напомним, ранее мы писали, что ученые, наконец, дали ответ, кто сильнее – Месси или Роналду. Специальная формула не только считает голы и результативные передачи, но и оценивает другие действия, такие как удары, дриблинг, подкаты. Согласно выводам экспертов, Месси – круче, чем Криштиану. С Лео на поле "Барса" забивает на 1,21 гола больше, чем без него, в то время как в случае с Роналду этот показатель составляет всего 0,61 гола.

Также сообщалось, что игроки "Шахтера" хитро разыграли пенальти, повторив трюк Месси и Суареса. Футболисты молодежного состава "горняков" Судаков и Бондаренко коварно воплотили в гол 11-метровый, применив комбинацию, которую в свое время явили миру звезды "Барселоны".

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