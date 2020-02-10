Сын Пеле рассказал о плохом самочувствии "Короля футбола"

У знаменитого в прошлом бразильского футболиста есть проблемы с передвижением

Пеле / Фото: AFP

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79-летний легендарный бразилец Пеле неважно себя чувствует после нескольких операций. Об этом Globo Esporto рассказал сын "Короля футбола" Эдиньо. Недавно мы писали, что больше Роналду забили только Пеле и Ромарио.

В прошлом году Пеле был экстренно госпитализирован во время своего пребывания в Париже по подозрению в приступе лихорадки и столбняка. После недельного пребывания в парижской больнице он отправился в Бразилию. Его состояние оценивали как хорошее. Но, по словам сына, не все так гладко:

"Он довольно слаб. Перенес операцию по замене тазобедренного сустава, и реабилитация не была идеальной. У него есть проблемы с передвижением, которые в свою очередь вызывают у него что-то вроде депрессии. Представьте, он – король, всегда был внушительной фигурой в мире футбола, а теперь не может нормально ходить. Стесняется этого. Ему стыдно, он не хочет выходить, выставлять себя, быть на улице, не хочет делать ничего, что подразумевает под собой выход из дома. Он стал застенчивым, ведет затворнический образ жизни".

Пеле – единственный трехкратный чемпион мира в качестве игрока: 1958, 1962 и 1970 годов.

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