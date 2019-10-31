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Сын Роналду восхищает своей игрой: мальчик забил 58 голов за "Ювентус"

31 октября, 09:49

Роналду-младший забил первый гол за "Ювентус" раньше, чем его отец

Сын Криштиану Роналду - Криштиану Роналду-младший

Сын Криштиану Роналду - Криштиану Роналду-младший / Фото: Twitter

Cын португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает восхищать всех своей игрой и статистикой за детскую команду итальянского гранда, выступающую в чемпионате среди мальчиков до 9 лет. Криштиану Роналду-младший присоединился к молодежной академии туринского клуба, когда его отец перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 млн евро в июле 2018 года. С тех пор, по информации Twitter аккаунта Football Talent Scout, отслеживающего лучших молодых игроков мира, Криштиану-младший забил 58 голов в 28 играх. При этом девятилетний нападающий не забывает ассистировать партнерам по команде – на его счету 18 голевых передач.

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Роналду-младший забил первый гол за "Ювентус" раньше, чем его отец: на тот момент восьмилетний Криштиану оформил покер в дебютном матче за команду. После сын пятикратного обладателя "Золотого мяча" в одном из матчей за детскую команду забил шикарный гол, который его отец не постеснялся опубликовать в соцсетях.

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Источник: Сегодня|Спорт

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