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Сын тренера "Реала" отказался от сборной Франции ради исторической родины

24 апреля, 22:31

Максим Перепелица

Люка Зидан готов играть за сборную Алжира

Вратарь "Расинга" Люка Зидан решил выступать за сборную Алжира. Сообщается, что главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади при поддержке Алжирской федерации футбола начал бюрократический процесс, в результате которого голкипер сменит спортивное гражданство. Ранее он играл за юношескую сборную Франции (U-17).

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В Алжире надеются, что Люка будет готов сыграть за сборную в отборочных матчах к чемпионату мира осенью 2020 года. 21-летний игрок, который является сыном чемпиона мира в составе сборной Франции Зинедина Зидана, имеет контракт с "Реалом", а в "Расинге" выступает на правах аренды.

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Напомним, что в Испании планируют принять шокирующее решение о текущем сезоне. В стране до 2021 года хотят отменить все массовые мероприятия, в том числе и футбольные матчи. Предполагается, что к тому времени будет получена вакцина от коронавируса.

Смотрите, как "Реал" играл с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов до пандемии коронавируса

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Реал Мадрид сборная Франции сборная Алжира Люка Зидан

Источник: AS.com

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