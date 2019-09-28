Сын владельца Louis Vuitton опроверг слухи о покупке бывшего клуба Шевченко

Бизнесмен заверил, что никогда не общались ни с кем из клуба и не были заинтересованы в приобретении "Милана"

/ Фото: AFP

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Французский миллиардер Антуан Арно опроверг слухи о том, что его семья намерена купить итальянский футбольный клуб "Милан" у компании Elliott Management. Издание La Repubblica сообщило, что сумма сделки может составить 960 миллионов евро. Антуан является сыном богатейшего человека Европы Бернара Арно, владельца группы Louis Vuitton.

"Дорогие болельщики "Милана", – написал в своем Instagram Арно. – "Я хочу положить конец всем слухам, касающимся заинтересованности моей семьи в покупке "Милана". Мы с большим уважением относимся к вашему прекрасному клубу, его ценностям, фантастической истории, но мы никогда не общались ни с кем из клуба и никогда не были заинтересованы в инвестировании или приобретении "Милана". Мы не знаем, откуда пошли эти слухи, но у них нет никаких оснований. Мы желаем всего наилучшего "Милану" в этом и следующем сезонах.

Накануне "Интер" и "Милан" представили два футуристических проекта нового совместного стадиона. Миланские гранды за 1,2 миллиарда евро построят новую арену взамен легендарного "Сан Сиро".

Также мы писали, что бывший клуб Андрея Шевченко исключили из Лиги Европы – решение суда. "Милан" пропустит следующий сезон в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей.

Смотрите, как "Милан" проиграл "Быкам" в чемпионате Италии:

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