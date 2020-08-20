Сын Зидана познакомил отца с возлюбленной, которую присмотрел у партнера по "Реалу"

Сын главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, французский голкипер Лука Зидан, начал встречаться с известной испанской моделью Мариной Мунтанер – сообщает The Sun. Ранее Зидан озадачил заявлением о своем будущем.

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Во время межсезонья Лука и Марина решили провести отпуск на испанском острове Ибица, где 22-летний вратарь познакомил возлюбленную со своей семьей. Отмечается, что 27-летняя Мунтанер сразу нашла общий язык с родителями и тремя братьями голкипера.

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Марина является популярной моделью, а также недавно получила диплом учителя. Также она известна тем, что в 2017-м году встречалась с полузащитником "Реала" Марко Асенсио.

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Напомним, что прошлый сезон Лука Зидан провел в аренде в "Расинге", где в 33 матчах пропустил 42 гола. Летом его контракт с "Реалом" истек, и сейчас он ищет новый клуб подальше от Мадрида.

Также мы сообщали, что сын тренера "Реала" отказался от сборной Франции ради исторической родины. Главный тренер сборной Алжира Джамель Бельмади при поддержке местной федерации начал процесс, в результате которого голкипер сменит спортивное гражданство.

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