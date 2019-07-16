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Сын Зидана продолжит карьеру в чемпионате Португалии

16 июля, 12:06

Энцо на правах свободного агента перешел в "Авеш"

Энцо Зидан перебрался в Португалию
Энцо Зидан перебрался в Португалию. Фото: Championat.ru

Полузащитник Энцо Зидан, старший сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, подписал контракт с "Авешем", сообщается на официальном сайте португальского клуба.

Соглашение рассчитано на два сезона – до лета 2021 года. 24-летний футболист достался "Авешу" бесплатно, перебравшись в статусе свободного агента. Последней командой хавбека была "Лозанна" из Швейцарии, с которой он расторг контракт.

Энцо Зидан является воспитанником мадридского "Реала", в молодежных командах которого выступал с 2014 по 2017 год и некоторое время работал под руководством отца. После ухода из "Королевского клуба" полузащитник защищал цвета "Алавеса". Ранее Энцо вызывался в юношеские сборные Испании и Франции.

Напомним, что второй сын Зидана Лука является игроком "Реала" и прямым конкурентом нашего Андрея Лунина. Кстати, ране мы писали, что Зидан пригрозил уходом из "Реала" из-за конфликта вокруг его сына и украинца Лунина. Французский тренер уверен, что сделал правильное решение доверить Луке место второго вратаря команды.

Ранее сообщалось, что Кейлор Навас обрекает Лунина на новую аренду. Костариканец, чье место в "Реале" должен занять наш вратарь, передумал уходить из Королевского клуба.

Смотрите сейвы Лунина на тренировке в "Леганесе"


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Тег чемпионат Португалии, Энцо Зидан

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Championat.ru

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