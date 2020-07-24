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Сына Зидана выгонят, а украинца Лунина вернут в "Реал" – источник

24 июля, 09:45

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

21-летний украинский вратарь Андрей Лунин получит шанс очередной сезон провести не в аренде, а в качестве второго голкипера испанского гранда

Вратарь "Реала" Лука Зидан покинет клуб летом после 16 лет в команде, сообщает Evening Standard. По сведениям источника, мадридцы не станут продлевать контракт с 22-летним сыном главного тренера Зинедина Зидана. Минувший сезон голкипер выступал на правах аренды в "Расинге". Сообщается, что Зидан ведет перегоровы с французским "Монпелье".

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Лука Зидан играл в командах "Реала" различных возрастов с 6 лет.

Другой вратарь "Реала" – украинец Андрей Лунин – вернется из аренды в "Овьедо" и станет сменщиком Тибо Куртура.

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В сезоне-2019/20 Лунин провел 20 матчей в сегунде за "Овьедо", в которых шесть раз отыграл на ноль. Напомним, что в 2019 году Лунин стал чемпионом мира U20 в составе сборной Украины.

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Лунин с невестой. Фото: Instagram

Лунин с невестой. Фото: Instagram

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чемпионат Испании Реал Мадрид Лука Зидан Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

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