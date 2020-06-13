Пожеванный окурок, приемы карате и Роналду мимо "кассы": как "Ювентус" попал в финал Кубка Италии

Футбол в Италии вернулся суперматчем "Ювентус" – "Милан" в полуфинале Кубка страны. Первый поединок на "Сан-Сиро" прошел еще в феврале, а "Милан" на своем поле не удержал победный счет – 1:1. На гол Анте Ребича гости ответили точным ударом Криштиану Роналду с пенальти на последней минуте. Так что сегодня соперникам пришлось начинать практически заново, хотя туринцев устраивала и нулевая ничья, а вот гостей – нет.

Несмотря на двухмесячный перерыв в итальянском футболе, к качеству игры команд особых претензий не было. Хотя опаснее выглядел все-таки лидер Серии А "Ювентус". Уже на 14 минуте встречи Конти сыграл в своей штрафной рукой, и арбитр поставил пенальти в ворота "Милана". Роналду сильно пробил в правый нижний угол, но Доннарумма кончиками пальцев достал футбольный снаряд, который угодил в штангу и выскочил в поле, где его подхватили "россо-нери".

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А всего через пару минут гости остались в меньшинстве. Анте Ребич, словно какой-то плохой каратист, заехал прямой ногой чуть ли не в голову Данило и тут же увидел перед собой красную карточку.

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После этого "Милану" в обороне приходилось несладко, но очень здорово отстоял Доннарумма. И просто каким-то чудом "Ювентус" не забил в середине второго тайма, когда после подачи Дибалы, который перенес коронавирус, мяч задел кого-то из туринцев и в последний момент разминулся с воротами. Тянулся к нему Бонуччи, но чуть-чуть не хватило.

Несмотря на то, что "Милан" играл в меньшинстве, концовка встречи получилась крайне напряженной, ведь одна быстрая атака гостей могла бы вывести в финал именно "россо-нери". Поэтому наставник "Старой Синьоры" Маурицио Сарри до последнего нервно расхаживал вдоль кромки поля и жевал остаток сигареты, несмотря на все запреты и штрафы.

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Тем не менее туринцы выстояли и вполне заслуженно прошли дальше за счет выездного гола Роналду с пенальти. Финал состоится 17 июня, а соперник "Ювентуса" определится 13 июня в противостоянии "Наполи" и "Интера".

Смотрите, как "Ювентус" и "Милан" играли в чемпионате Италии

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