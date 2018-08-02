Таина Маюми – восточная красавица и девушка новичка "Динамо"

Сегодня, 14:12

Бразильский футболист под каждым фото признается в любви своей девушке

Фото Instagram
Фото Instagram

Очередным новичком киевского "Динамо" стал бразильский атакующий полузащитник Витор Буэно. Киевляне арендовали футболиста на два сезона у "Сантоса", а взамен отправили в Бразилию на этот же срок парагвайца Дерлиса Гонсалеса. В новом клубе Буэно будет выступать под 20-м номером.

Латиноамериканские футболисты славятся красивыми спутницами. Не стал исключением и Буэно. На своей странице в Instagram новичок "Динамо" выкладывает общие фото с девушкой восточной внешности по имени Таина Маюми и каждый раз заново признается ей в любви.

Таина и Витор вместе с 2013 года. Также известно, что девушка училась на ветеринара.


Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Фото Instagram

Ранее стало известно, что "Динамо" купило защитника "Коринтианса" Сидклея. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. В столичном клубе футболист будет выступать под №17. Сегодня он не попал в заявку команды, так как вчера отыграл весь матч против "Тельфса".

А перед этим "Динамо" усилилось полузащитником "Палмейраса" Че Че. Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с украинским клубом.

Ранее мы писали, что пышногрудая серфингистка записала соблазнительное видео в стиле "Спасателей Малибу"Девушка пробежалась по пляжу в купальнике в замедленной съемке.
футбол, Динамо Киев, WAGs, Витор Буэно

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Источник:

Сегодня|Спорт

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