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Так мало?! Обнародованы премиальные игрокам "Ливерпуля" за выигрыш чемпионата Англии

7 февраля, 11:33

Завоевание национального титула пополнит карманы футболистов Юргена Клоппа на 4,7 миллиона евро

Ван Дейк и Салах

Ван Дейк и Салах / Фото: Reuters

Обнародованы размеры премиальных футболистам "Ливерпуля", если они сумеют завоевать титул чемпионов английской Премьер-лиги. Суммарно все игроки команды, выступавшие в этом сезоне английского первенства, смогут получить 4 млн фунтов. Это порядка 4,72 млн евро. Интересно, что накануне игрокам "Лацио" пообещали 30 млн евро, если они выиграют чемпионат Италии. В 8 раз больше, чем "Ливеру"!

Доля выплат футболистам "Ливерпуля" будет определена по количеству матчей в Премьер-лиге. Игроки основного состава получат примерно по 150 тысяч фунтов каждый. Предусмотрен бонус и для главного тренера мерсисайдцев Юргена Клопп.

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп / Фото: Reuters

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Отметим, что в текущем чемпионате Англии сыграно 25 из 38 туров. "Ливерпуль" уверенно лидирует, опережая в турнирной таблице "Манчестер Сити" на безумные 22 очка.

Напомним, недавно был раскрыт секрет побед "Ливерпуля". Оказывается, дело – с самом дешевом в английской Премьер-лиге пиве.

Смотрите, как "Ливерпуль" обыгрывал в Лиге чемпионов "Зальцбург"

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чемпионат Англии Ливерпуль Юрген Клопп

Источник: The Daily Mail

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