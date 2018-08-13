Так не играл даже за "МЮ": фантастический рывок Руни в защиту и голевой пас на 96-й минуте матча

Бывший капитан сборной Англии Уэйн Руни стал героем "Ди Си Юнайтед"в матче чемпионата MLS против "Орландо". При счете 2:2 "Юнайтед" на шестой компенсированной минуте встречи всем составом пришла на подачу углового, даже голкипер прибежал в чужую штрафную площадь.

После подачи от угла поля "Орландо" легко отбились и длинной передачей организовали свою контратаку. Один из игроков команды подхватил мяч в центре поля, но 32-летний нападающий Уэйн Руни после невероятного ускорения в подкате отобрал мяч, после чего развернул атаку на противоположные ворота и сделал голевую передачу. В итоге матч завершился победой "Ди Си Юнайтед" со счетом 3:2.

В июне нынешнего года Руни подписал контракт с клубом MLS "Ди Си Юнайтед" сроком на три с половиной года. В СМИ сообщалось, что за этот период английский футболист заработает в общей сложности 13 миллионов долларов.

В нынешнем сезоне Руни провел в чемпионате MLS шесть матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи. Добавим, что в том матче, когда Руни забил первый мяч в MLS, он получил перелом носа.

Ранее мы писали, что Уэйну Руни предложили стать тренером в "Эвертоне". Но футболист решил еще поиграть в США, после чего вернется в Англию на тренерскую работу.