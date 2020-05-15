Так с пандемией еще не боролись: звезда сборной Украины обратился к коронавирусу

Защитник английского клуба "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко выступил с неожиданным обращением. На своей странице в Instagram футболист призвал коронавирус оставить людей в покое, чтобы можно было спокойно возобновить сезон. Ранее мы сообщали, что игрока "МанСити" Зинченко неожиданно засекли в Чернигове.

"Вирус, просто оставь нас в покое и дай всем наслаждаться нашей прекрасной игрой", — написал Александр Зинченко рядом со своим фото.

Читайте также: "Мне нравился стиль Милевского": звезда "МанСити" – о самом тяжелом сопернике в Украине и таланте Зинченко

INSTAGRAM

Напомним, что розыгрыш английской Премьер-лиги приостановили в середине марта из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что сезон возобновится в середине июня. Матчи будут проходить без зрителей на трибунах и, скорее всего, на нейтральных стадионах. "МанСити" Зинченко занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера "Ливерпуля" на 25 очков.

Реклама

Также мы писали, что Зинченко изменил футболу с ракеткой, после чего страстно укусил свою невесту за нос.

Смотрите, как Влада Седан помогает Александру Зинченко тренироваться во время карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама