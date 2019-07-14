Так в футболе новичков еще не представляли: "летучая мышь" за 50 млн евро, девять букв – угадайте!

"Валенсия" эффектно презентовала публике своего свежеиспеченного форварда, приобретенного у "Сельти"

Макси Гомес. Фото: Twitter

Уругвайский нападающий "Сельты" Макси Гомес продолжит карьеру в "Валенсии". Контракт подписан до 2024 года. Отступные составляют 140 млн евро, говорится на официальном сайте клуба. Сумма трансфера не сообщается, однако издание Football Espana заявляет, что 22-летний форвард обошелся "летучим мышам" в 50 млн евро.

Интересно, что "Валенсия" оригинально подошла к объявлению перехода уругвайца. В Twitter клуба появилось видео, на котором Гомес разгадывает кроссворд. В последнем задании спрашивается о новом игроке "Валенсии", и уругваец вписывает свое имя.

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Отметим, что в минувшем сезоне Примеры Гомес провел за "Сельту" 35 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 5 результативных передач. Уругваец перешел в клуб из Виго в 2017 году. На родине он выступал за "Дефенсор Спортинг".

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Как мы писали ранее, новичок "Барселоны" Гризманн первым делом в столице Каталонии отправился в магазин. 28-летний французский форвард посетил фан-шоп на "Камп Ноу", где позировал перед камерами в футболке "Барсы" и чеканил мяч. "Я очень счастлив и готов тренироваться с командой. Здесь у меня есть новые задачи, новые цели, и, я надеюсь, я смогу сделать все наилучшим образом. Цель – выиграть все: Кубок, чемпионат и Лигу чемпионов", – сказал Гризманн.

Напомним, что трансфер Гризманна в "Барселону" обогатил "Реал Сосьедад". Середняк испанского чемпионата заработает 24 миллиона евро от перехода форварда "Атлетико" в "Барселону". Баски получат эту сумму согласно условиям трансфера француза в мадридский клуб в 2014 году, когда было условлено, что "Сосьедаду" причитается 20 процентов от будущей перепродажи игрока.

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