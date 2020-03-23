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Так выглядят лица итальянских врачей, которые борются с коронавирусом: призыв жены футболиста

23 марта, 21:40

Елена Павлова

Эффектная Ванда Нара на данный момент находится на карантине вместе со своим мужем

Эффектная Ванда Нара, которая является супругой и агентом нападающего "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди, опубликовала на своей странице в Instagram фотографии итальянских врачей, которые работают с людьми, зараженными коронавирусом. Ранее мы писали, что одиозная жена игрока "ПСЖ" сделала откровенное фото на фоне Эйфелевой башни.

"Ради каждого из них оставайтесь дома", — написала Нара, которая на данный момент находится на карантине вместе со своим мужем из-за пандемии коронавируса. Напомним, что права на 27-летнего Икарди принадлежат итальянскому "Интеру". Во чемпионате Франции нападающий забил 17 мячей в 26 матчах за "ПСЖ" в Лиге 1 и Лиге чемпионов.

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Напомним, что вспышка COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. По последним данным, от коронавируса скончалось более 16 тысяч человек из 372 тысячи зараженных. При этом излечилось уже более 100 тысяч. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Италии от коронавируса умерло больше людей, чем в Китае.

В Италии уже почти пять с половиной тысяч умерших от коронавируса. Из них 650 – за 22 марта, зараженных – 59 тысяч. Из-за этого остановили работу всех предприятий и строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей. Работают только те, кто занят на производстве и поставке продуктов питания и лекарств.

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Италия врачи псж Интер Италия Мауро Икарди жена футболиста Ванда Нара

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