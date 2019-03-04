Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,86
30,58
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Таки под скальпель: подтвердились худшие прогнозы по поводу травмы форварда "Динамо" Соля

Сегодня, 18:31

Операция испанца неизбежна. Букмекеры: с вероятностью в 53% киевляне не забьют в ворота "Челси" в Лондоне

Фран Соль
Фран Соль. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Таки под скальпель: подтвердились худшие прогнозы по поводу травмы форварда "Динамо" Соля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ce6/25a/5c7ce625ab762.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ce6/25a/5c7ce625ab762.png Футбол Операция испанца неизбежна. Букмекеры: с вероятностью в 53% киевляне не забьют в ворота "Челси" в Лондоне

Форвард "Динамо" Фран Соль сообщил в Instagram, что ему таки не избежать операции из-за травмы, полученной в матче 20-го тура УПЛ против "Десны". Как сообщалось, испанец вывихнул плечо.

"Худшие прогнозы подтверждены – мне придется сделать операцию из-за травмы плеча. Я не могу быть печальнее после того прекрасного момента, который я пережил в "Динамо". Но... Что есть, того не миновать", - написал Соль после обследования, проведенного в одной из клиник Барселоны.

Напомним, на счету 26-летнего испанца два гола в четырех официальных матчах за "Динамо". Ожидается, что он вернется в строй через два месяца.

"Печальнее быть просто невозможно". Фото Instagram

7 марта в Лондоне "Динамо" сыграет с "Челси" первый матч 1/8 финала Лиги Европы. И, по прогнозам букмекеров, киевляне в игре на "Стэмфорд Бридж" не забьют. Вероятность этого они оценивают в 53% (котировки – 1.95). Котировки на то, что "Динамо" без Соля распечатает все же ворота "Челси" в гостях, равны 1.75 (вероятность – 47%).

Ранее экс-тренер "Динамо" прогнозировал: "В Лондоне киевлянам "Челси" устроит ад".

Также сообщалось, что в ответном матче в Киеве 14 марта "Динамо" примет "Челси" с аншлагом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига Европы, чемпионат Украины, Динамо Киев, Челси Лондон, Фран Соль

Вы сейчас просматриваете новость " Таки под скальпель: подтвердились худшие прогнозы по поводу травмы форварда "Динамо" Соля". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все, что стоит знать о "Челси" перед матчами с "Динамо": от альфы Жоржиньо до омеги Сарри

Сегодня, 12:24

Рассказываем о сопернике киевлян по 1/8 финала Лиги Европы — "Челси", лондонская встреча с которым будет уже в этот четверг

Победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари": результаты всех матчей 20 тура чемпионата Украины

Вчера, 19:54

У "горняков" семь очков отрыва от киевлян, пике "Ворсклы" продолжается

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Бывшая жена Узелкова рассказала правду о его возлюбленной

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Шарм-эль-Шейх обнесут шестиметровой стеной

Идеальный вес женщины (таблица)

Умерла известная участница «Битвы экстрасенсов»

Как Хейден Панеттьер изменилась после разрыва с Коичко (фото)

''Прощай, немытая Россия'': любимый актер Путина сбежал на Запад

'Цимбалюк раскрыл правду о ''процветающей" РФ

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль
Загрузка...

Элина Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети

Вчера, 10:08

Украинская теннисистка не сдержалась после того, как Гаэль "приставал" к ней в самолете

Украинец Руденко проиграл бой за титул чемпиона Европы по боксу

Вчера, 09:33

Андрей Руденко побывал в нокдауне в шестом раунде и проиграл Агиту Кабайелу решением судей

4 тысячи голов в Бундеслиге: "Бавария" первой достигла этой отметки

Вчера, 08:58

После разгрома "Боруссии" М со счетом 5:1 мюнхенский клуб перевалил за отметку 4 тысячи мячей в чемпионате за всю историю

"Динамо" обыгрывает "Десну", но теряет Соля перед матчем с "Челси"

2 марта, 16:00

Черниговцы забили исторический гол в ворота киевлян, но этого не хватило, чтобы зацепиться за очки

Где смотреть матч "Десна" – "Динамо" в чемпионате Украины

2 марта, 12:00

Список трансляций матча 20 тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

Михалкова потеряла дар речи, когда увидела Светлану Ходченкову

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

5 модных вещей, которые убивали своих владельцев