Таки под скальпель: подтвердились худшие прогнозы по поводу травмы форварда "Динамо" Соля

Операция испанца неизбежна. Букмекеры: с вероятностью в 53% киевляне не забьют в ворота "Челси" в Лондоне

Фран Соль. Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Таки под скальпель: подтвердились худшие прогнозы по поводу травмы форварда "Динамо" Соля //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ce6/25a/5c7ce625ab762.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ce6/25a/5c7ce625ab762.png 2019-03-04T18:31:00+02:00 Футбол Операция испанца неизбежна. Букмекеры: с вероятностью в 53% киевляне не забьют в ворота "Челси" в Лондоне

Форвард "Динамо" Фран Соль сообщил в Instagram, что ему таки не избежать операции из-за травмы, полученной в матче 20-го тура УПЛ против "Десны". Как сообщалось, испанец вывихнул плечо.

"Худшие прогнозы подтверждены – мне придется сделать операцию из-за травмы плеча. Я не могу быть печальнее после того прекрасного момента, который я пережил в "Динамо". Но... Что есть, того не миновать", - написал Соль после обследования, проведенного в одной из клиник Барселоны.

Напомним, на счету 26-летнего испанца два гола в четырех официальных матчах за "Динамо". Ожидается, что он вернется в строй через два месяца.

"Печальнее быть просто невозможно". Фото Instagram

7 марта в Лондоне "Динамо" сыграет с "Челси" первый матч 1/8 финала Лиги Европы. И, по прогнозам букмекеров, киевляне в игре на "Стэмфорд Бридж" не забьют. Вероятность этого они оценивают в 53% (котировки – 1.95). Котировки на то, что "Динамо" без Соля распечатает все же ворота "Челси" в гостях, равны 1.75 (вероятность – 47%).

Ранее экс-тренер "Динамо" прогнозировал: "В Лондоне киевлянам "Челси" устроит ад".

Также сообщалось, что в ответном матче в Киеве 14 марта "Динамо" примет "Челси" с аншлагом.

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