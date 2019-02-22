Такие не берутся: УЕФА показал самый красивый гол недели в Лиге чемпионов

Победитель голосования отличился в матче против своей бывшей команды

Такие не берутся: УЕФА показал самый красивый гол недели в Лиге чемпионов 2019-02-22T21:09:25+02:00 Футбол Победитель голосования отличился в матче против своей бывшей команды

Автором лучшего гола недели в Лиге чемпионов стал немецкий полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, информирует официальная страница УЕФА в Twitter. Сане отличился на 85-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким "Шальке" (3:2), выполнив великолепный удар со штрафного.

Заметим, на звание автора лучшего гола недели Лиги чемпионов также претендовали Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Карим Бензема ("Реал") и Николо Дзаньоло ("Рома").

Напомним, Лерой Сане перешел в "Манчестер Сити" летом 2016 года из "Шальке". Сумма трансфера составила 50,5 млн. евро. В текущем сезоне он принял участие в пяти матчах Лиги чемпионов, в которых стал автором трех забитых мячей, а также отметился одной результативной передачей. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Напомним, что в четверг футболисты "Динамо" на своем поле обыграли "Олимпиакос" в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы со счетом 1:0 и вышли в следующую стадию турнира. Первый поединок в Греции завершился вничью 2:2.

А вот еще один представитель Украины вылетел из еврокубков. "Шахтер" проиграл на выезде "Айнтрахту" со счетом 1:4 и покинул Лигу Европы, первый матч в Харькове неделей ранее завершился вничью 2:2.

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