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"Такие ошибки – недопустимы": Зинченко попросил прощения за ужасный ляп в Англии

6 июля, 09:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинец получил худшую оценку за матч против Саутгемптона

Украинский легионер "Манчестер Сити" Александр Зинченко извинился за результативную ошибку в матче 33-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:1). В начале матча украинец заигрался в центре поля и потерял мяч, его подхватил Адамс и почти с центрального круга пробил над вратарем. Этот гол стал единственным в матче.

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Отметим, что Зинченко провел на поле весь матч, несмотря на грубую ошибку. Портал whoscored.com поставил украинцу худшую оценку в матче – 6,1, хотя его партнеры получили не намного больше. Отметку в 7 баллов преодолели только три игрока.

После встречи Зинченко на своей странице в Instagram попросил прощения у своих одноклубников и болельщиков "МанСити".

"Я искренне извиняюсь перед всей командой и фанатами "Сити". Такого рода ошибки – недопустимы", – написал после поражения от "Саутгемптона" Александр Зинченко.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что Зинченко отреагировал на роман его "бывшей девушки"-теннисистки и экс-футболиста "Динамо". Александр идет к своей цели с "Манчестер Сити" и невестой Владой Седан.

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чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

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