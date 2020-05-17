Таких фото вы еще не видели: появилась пирамида из всех наследников Месси

В социальных сетях появилось фото, подобных которому мир еще не видел. Это – пирамида из всех наследников 6-кратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси! Невероятным кадром поделилась в Instagram жена аргентинского нападающего "Барселоны" Антонелла Роккуццо.

Читайте также: Страстные поцелуи Месси, Дибалы и звезды Голливуда: селебрити в горячем клипе "перед концом света"

На невероятно трогательном фото старший сын Лионеля Месси 7-летний Тьяго прилег на траву, на него вылез средний сынишка знаменитого футболиста – 4-летний Матео. Наконец, вершиной пирамиды, пристроившись на Матео, стал младший из наследников аргентинского кудесника – Чиро, которому в марте исполнилось два годика.

"Мое все", – лаконично подписала этот кадр Антонелла Роккуццо

INSTAGRAM

Реклама

Читайте также: Юрген Клопп выбрал лучшего между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Ранее Месси радикально изменил свой имидж. Знаменитый нападающий на карантине распрощался с неизменным атрибутом своей внешности последних лет – бородой. Многие считают, что – зря.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама