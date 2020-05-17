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Таких фото вы еще не видели: появилась пирамида из всех наследников Месси

17 мая, 00:00

Олег Люлька

Трогательным кадром поделилась супруга аргентинского нападающего "Барселоны" Антонелла Роккуццо

В социальных сетях появилось фото, подобных которому мир еще не видел. Это – пирамида из всех наследников 6-кратного обладателя "Золотого мяча" Лионеля Месси! Невероятным кадром поделилась в Instagram жена аргентинского нападающего "Барселоны" Антонелла Роккуццо.

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На невероятно трогательном фото старший сын Лионеля Месси 7-летний Тьяго прилег на траву, на него вылез средний сынишка знаменитого футболиста – 4-летний Матео. Наконец, вершиной пирамиды, пристроившись на Матео, стал младший из наследников аргентинского кудесника – Чиро, которому в марте исполнилось два годика.

"Мое все", – лаконично подписала этот кадр Антонелла Роккуццо

INSTAGRAM

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Ранее Месси радикально изменил свой имидж. Знаменитый нападающий на карантине распрощался с неизменным атрибутом своей внешности последних лет – бородой. Многие считают, что – зря.

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Барселона Лионель Месси дети звезд Антонелла Роккуццо

Источник: Сегодня|Спорт

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