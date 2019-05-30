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Таким не похвастаются Месси и Роналду: звезда "Челси" первым выиграл все международные трофеи

30 мая, 17:09

Испанский полузащитник не только стал обладателем трофеев, но и забивал в каждом финале

Педро
Педро. Фото: AFP

В финальном матче Лиги Европы "Челси" встречался с лондонским "Арсеналом". Игра состоялась на стадионе "Олимпийский" в Баку и завершилась победой "синих" со счетом 4:1. Одним из главных героев поединка стал вингер "Челси" Педро Родригес, который отметился голом. Ранее мы писали, что игрок "Челси" стал первым, кто забивал в финалах всех еврокубковых турниров.

Также 31-летний испанец стал первым игроком, кто выигрывал все главные международные трофеи. Теперь на его счету победы в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира, а также чемпионата Европы и чемпионата мира.

Всего в нынешнем сезоне на клубном уровне Педро Родригес принял участие в 52 матчах. На его счету 13 забитых мячей и пять результативных передач. В "Челси" испанец перешел летом 2015 года из "Барселоны" за 27 млн. евро. Контракт футболиста с "синими" рассчитан до лета 2020 года.

Ранее мы сообщали, что Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром сезона в Лиге Европы. Француз наколотил 11 мячей в 14 матчах, три из которых в ворота киевского "Динамо" на "Олимпийском".

Также после финала стало известно, что Маурицио Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим Лигу Европы. 60-летний специалист завоевал первый трофей в карьере.

Награждение победителей Лиги Европы:

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Тег Лига чемпионов, Лига Европы, чемпионат мира, Чемпионат Европы, Челси Лондон, Педро Родригес, суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира

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FootBoom

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