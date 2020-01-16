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Такое могло случиться только в России: сосед украл документы футболиста, чтобы попасть в больницу

16 января, 22:08

Узнав об этом, футболист "Динамо" выгнал непутевого соседа из квартиры

Сильвестр Игбун. Фото: fcdynamo.ru

Сильвестр Игбун. Фото: fcdynamo.ru

Сосед нигерийского футболиста московского "Динамо" Сильвестра Игбуна использовал документы игрока, чтобы получить бесплатную медицинскую помощь. Ранее в сети появилась информация, что Игбун попал в больницу в тяжелом состоянии. Источник сообщил, что у него поднялась температура до 38 градусов, а врачи диагностировали игроку острый простатит.

В клубе быстро информацию опровергли, а спустя некоторое время оказалось, что в больницу попал не сам футболист, а его друг по имени Олучи, приехавший из Нигерии несколько месяцев назад. По информации Telegram-канала Mash, Олучи жил в квартире у Игбуна и работал на него.

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Узнав, что друг использовал его документы Сильвестр тут же выгнал соседа из квартиры. Правда, на этом его проблемы не заканчиваются – мало того, что он мог покрывать нелегала, так его еще ждут проблемы со страховой.

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Игбун выступает в московской команде со 2 сентября 2019 года. За это время он принял участие в 17 матчах, забив четыре гола и отдав одну результативную передачу. Ранее он играл за норвежский "Мидтьюлланн" и российскую "Уфу". За сборную Нигерии он отыграл пять игр.

Ранее мы писали, что знаменитый форвард сборной Украины просится на роботу в Россию. Еще одна звезда украинского футбола может перебраться в Россию – Андрей Воронин не против поработать спортивным директором "Динамо".

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Источник: Советский спорт

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