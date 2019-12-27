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Такого футбол еще не видел: жаркий поцелуй двух судей перед началом матча

27 декабря, 18:07

Героиней эпизода оказалась девушка-рефери, которая известна шуткой с носовым платком

Перед началом товарищеского матча в Бразилии главный арбитр встречи поцеловался с лайнсменом. Боковым судьей оказался никто иной, как та самая девушка-арбитр Фернанда Коломбо, которая показала футболисту носовой платок вместо желтой карточки. Имя второго героя эпизода остается загадкой.

Ранее Фернанда работала моделью, а с 2014 года она официально обслуживает встречи бразильской Серии А в качестве бокового арбитра. Пару лет назад Фернанда Коломбо стала арбитром ФИФА. Журналисты прозвали очаровательную блондинку "Бразильское чудо".

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После того случая с платком о Фернанде заговорили во всем мире. Девушка даже призналась, что ей предложили работать в эскорте. По словам девушки, ей предложили "проводить встречи с умными, образованными и уважительными мужчинами" за минимум 7 тысяч долларов.

Кстати, недавно Фернанда повторила свою знаменитый трюк. Но в этот раз рефеи достала со своего кармана не платок, а цветок, и вручила его футболистке.

Напомним, что в Иране не показали матч чемпионата Германии из-за арбитра. Поединок "Аугсбурга" и "Баварии" обслуживала Бибиана Штайнхаус. Женщина-арбитр бегала по полю в шортах, что в Иране сочли неприемлемым для показа по федеральному каналу.

Ранее мы писали, что в Португалии арбитр во время матча сбегал в туалет и получил за это красную карточку. Забавный эпизод произошел в поединке между "Шавишом" и "Насьоналом".

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футбол поцелуй арбитр

Источник: Сегодня|Спорт

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