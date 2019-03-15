Такого не было 70 лет: хроника исторического разгрома "Динамо" в Лиге Европы

В двух матчах против лондонского клуба киевляне пропустили восемь голов

Такого не было 70 лет: хроника исторического разгрома "Динамо" в Лиге Европы Кинзерский Эдуард , Артем Стинговский 2019-03-15T08:56:00+02:00 Футбол В двух матчах против лондонского клуба киевляне пропустили восемь голов

"Динамо" именно вылетело из Лиги Европы – 0:8 от "Челси" по сумме двух матчей 1/8 финала. После гостевых 0:3 вчера дома киевляне получили 0:5. Хотя рисунок игры "Динамо" вчера был гораздо интерсенее, чем в Лондоне. Не просто поднимали голову, а временами смотрелись почти на равных. С ускорениями, с моментами. Но против них были ребята из другой лиги – гости забивали, когда хотели...

Очень быстро "взял слово" именинник Кадар (вчера венгерский легионер киевлян отмечал 29-й день рождения). Его обрезка в центре поля привела к острому контрвыпаду гостей, который завершился угловым. А после его розыгрыша Жиру, опередив того же Кадара, в упор расстрелял Бойко. 0:1 на 5-й минуте. "Челси" мог тут же удвоить счет: Бойко успел среагировать на удар Лофтус-Чика, как нож сквозь масло прошедшего защиту "Динамо" (в лице Сидорчука). В середине тайма Гармаш отправил мяч в ворота "Челси", но находясь в офсайде. А "синие" (правда, игравшие в желтой гостевой форме) уже до антракта повторили результат первого матча. Сначала Жиру, вновь оставив не у дел Кадара, замкнул левый кросс от Маркоса Алонсо, а потом сам испанец забил "гол в раздевалку". В промежутке едва не забил Гармаш – уже в свои ворота, неудачно срезав мяч после углового. Его неуклюжий удар повеселил даже сидевшего на трибуне Беседина. На чьей позиции номинальный хав Гармаш как раз играл – у киевлян травмированы все четыре центрофорварда.

В начале второго тайма Гармаш снова забил, но снова из офсайда. Сидорчук дважды бил с линии вратарской, но максимум попал в штангу. В этот момент камера выхватила скамейку киевлян: Лужный на эмоциях колотил по колену Хацкевича, а тот даже не шевелился, казалось, что главный тренер не удивлен.

Вскоре Жиру оформил хет-трик, переиграв на "втором этаже" Бурду – 4:0. Бойко суперсейвом отреагировал на штрафной от Маркоса Алонсо, но против выхода один на один Хадсона-Одои поделать ничего не мог. 0:5 – крупнейшее домашнее поражение "Динамо" в еврокубках. Да и вообще, так на своем стадионе киевляне не проигрывали 70 лет. С 1948 года, когда получили те же 0:5 в чемпионате СССР от ЦДКА.

Именинник Кадар, кусая губы, после финального свистка пошел вместе с партнерами извиняться перед фанатами, а сияющий Жиру уходил в подтрибунку, прихватив на память мячик, который сделал его лучшим бомбардиром Лиги Европы (9 голов).

"Что сказал ребятам в перерыве? Что надо иметь характер и самолюбие, – сказал Александр Хацкевич. – Причины поражения: уровень соперника и индивидуальные ошибки". Также Александр Хацкевич после разгрома от "Челси" отказался обсуждать вопрос своей возможной отставки.

РЕЙТИНГ. Евросезон для Украины завершился, и удачным он не был. Пятерка наших клубов добавила 5,6 балла в рейтинг УЕФА, недобрав 2,7 до своих средних цифр. Украина – №16 в Европе за этот сезон. Но пока остается на 9-м месте в 5-летнем рейтинге УЕФА. Пока, потому что через два года (когда сгорят очки за сезоны 14/15, 15/16) мы уже падаем на 12-е место. И теряем прямую путевку в групповой раунд ЛЧ – их получают первые 10 стран рейтинга. У нас два года, чтобы наверстать.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Такого не было 70 лет: хроника исторического разгрома "Динамо" в Лиге Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОРЫ: Кинзерский Эдуард , Артем Стинговский Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.