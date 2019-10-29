Такого от Златана не ожидал никто: испанский клуб объявил о подписании контракта с Ибрагимовичем

Испанский клуб "Мерида" сообщил о подписании контракта со знаменитым нападающим "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем. Официальная страница клуба в Twitter приложила к посту скриншот страницы из "Википедии", где легендарный швед указан в качестве игрока "Мериды". Напомним, ранее Ибрагимович заинтриговал, заявив: "Испания, я возвращаюсь".
"Добро пожаловать, Ибрагимович. Мы больше не можем скрывать этот трансфер", – говорится в Twitter-сообщении "Мериды", занимающей последнее место в четвертой группе Сегунды В – третьего по силе дивизиона испанского футбола
Правда, на официальном сайте испанского клуба информации о переходе шведского футболиста нет. 38-летний Златан пока этот пост не комментирует.
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Напомним, что контракт Ибрагимовича с клубом Северо-американской футбольной лиги МЛС истекает 31 декабря 2019 года. В прошедшем сезоне он провел за "Гэлакси" 31 матч и забил 31 гол.
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При этом о Златане не забывают и на родине. Как мы сообщали, Ибрагимович удостоится памятника в Швеции. Статуя станет подарком форварду от Ассоциации футбола страны. Высота монумента составит 2,7 метра, а его вес будет около 500 кг.
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