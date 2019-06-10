Такого трофея у Роналду еще не было: как Португалия обыгрывала Голландию в финале Лиги наций

Выигрыш нового евротурнира принес Криштиану тридцатый командный приз в его карьере

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Гол форварда "Валенсии" Гедеша принес Португалии победу в финале дебютного розыгрыша Лиги наций над Голландией со счетом 1:0. При этом форвард португальцев Криштиану Роналду завоевал 71-сантиметровый трофей из стерлингового серебра, которого в его активе еще не было. Для 34-летнего Криштиану этот командный приз стал юбилейным, тридцатым, в карьере. Треть своих трофеев нападающий выиграл с "Манчестер Юнайтед". С "Реалом" он побеждал в 16 турнирах. По два трофея нападающий завоевал в составе сборной Португалии и "Ювентуса".

Португалия - Голландия – 1:0. Видео гола Гедеша

Португалия - Голландия – 1:0. Обзор первого тайма

Португалия - Голландия – 1:0. Обзор второго тайма

Португалия - Голландия – 1:0

Гол: Гедеш (60)

Гедеш (60) Португалия: Руй Патрисиу – Семеду, Диаш, Фонте, Геррейру – Перейра, Карвальо (Невеш, 90+3), Б. Фернандеш (Моутиньо, 81) – Б. Силва, Роналду, Гедеш (Р. Силва, 75)

Руй Патрисиу – Семеду, Диаш, Фонте, Геррейру – Перейра, Карвальо (Невеш, 90+3), Б. Фернандеш (Моутиньо, 81) – Б. Силва, Роналду, Гедеш (Р. Силва, 75) Голландия: Силлессен – Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд – де Роон (Л. де Йонг, 81), Ф. де Йонг, Вейналдум – Бергвейн (ван де Беек, 60), Депай, Бабель (Промес, 46)

Силлессен – Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд – де Роон (Л. де Йонг, 81), Ф. де Йонг, Вейналдум – Бергвейн (ван де Беек, 60), Депай, Бабель (Промес, 46) Предупреждения: Думфрис, ван Дейк

Как сообщалось ранее, Андрей Шевченко сделал заявление перед матчем сборной Украины с Люксембургом, который состоится 10 июня, в понедельник, на "Арене Львов". Начало – в 21:45. "Надеюсь, ребята уже перестроились. Какая еще может быть мотивация, как не выход на Евро? Эта игра важна для турнирной таблицы. После удачной игры с Сербией мы должны взять еще три очка. Важно будет только выиграть", – заявил тренер украинской сборной.

Также мы писали, что экс-тренер сборной Украины дал Шеве важный совет перед Люксембургом. Маркевич предлагает нынешнему коучу "сине-желтых" не менять состав, громивший сербов, иначе будут проблемы.

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