Такого у "Динамо" еще не было: Хацкевич стал автором позорного антирекорда

Впервые в своей истории киевский клуб пропускает три Лиги чемпионов кряду

Александр Хацкевич / Фото: AFP

Поражение киевского "Динамо" по сумме двух матчей от "Брюгге" привело к печальному антирекорду украинского клуба. Киевляне впервые в своей истории пропускают третью Лигу чемпионов подряд.

Напомним, после выездного поражения от "Брюгге" со счетом 0:1, в Киеве "Динамо" сыграло с бельгийцами в боевую ничью – 3:3. Таким образом в заключительный этап квалификации ЛЧ прошел "Брюгге", а динамовцы продолжат выступления в групповом раунде Лиги Европы.

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Стало быть, киевский клуб уже третий сезон подряд под руководством Александра Хацкевича не может выйти в групповой этап Лиги чемпиолнов. В сезоне 2017/2018 "Динамо" проиграло в квалификации швейцарскому "Янг Бойз", а в прошлом году по итогам двух встреч киевляне уступили "Аяксу".

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Отметим, что ранее появилась информация о возможном увольнении тренера "Динамо" Александра Хацкевича. По словам экс-форварда команды Олега Саленко, в ответной игре с "Брюгге" решалась судьба белоруса. В качестве его возможных сменщиков Саленко назвал нынешнего наставника динамовской молодежки Юрия Мороза и легенду клуба - победителя Кубка кубков-1986 Александра Заварова, являющегося сейчас селекционером "Динамо".

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