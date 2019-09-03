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Такой награды у Месси еще не было: футболисту вручили тряпичный мяч

3 сентября, 09:40

Форвард сборной Аргентины получил награду от фонда Папы Римского Франциска

Лионель Месси с наградой

Лионель Месси с наградой / Фото: Instagram

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду от фонда Папы Римского Франциска по итогам чемпионата Южной Америки-2019. 32-летнему аргентинцу был вручен тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика. Данная награда олицетворяет работу в команде, дух солидарности, честность и взаимоуважение.

Обладатель приза выбирается путем голосования среди учащихся более 500 тысяч учебных заведений из 191 страны мира. По итогам голосования Месси набрал 34,28% голосов, обойдя перуанцев Эдисона Флореса (15,56%) и Педро Гальесе (11,28%).

Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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Напомним, что ученые из бельгийского университета города Левен изобрели формулу для того, чтобы выявить лучшего футболиста мира. Они сравнили показатели двух игроков – Лионеля Месси и Криштиану Роналду. 

Формула под названием VAEP не только считает голы и результативные передачи, но и оценивает другие действие, такие как удары, дриблинг, подкаты и т. п. Ученые брали данные по аргентинскому и португальскому футболисту в период с 2013-го по 2018 год. 

Таким образом, индекс VAEP Месси составляет 1,21, а индекс Роналду – только 0,61. Это означает, что с Лео на поле "Барса" забивает на 1,21 гола больше, чем без него, в то время как с Роналду "Реал Мадрид" забивал 0,61.

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Источник: sport24.ru

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