Такой награды у Месси еще не было: футболисту вручили тряпичный мяч

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду от фонда Папы Римского Франциска по итогам чемпионата Южной Америки-2019. 32-летнему аргентинцу был вручен тряпичный мяч, сделанный детьми из Мозамбика. Данная награда олицетворяет работу в команде, дух солидарности, честность и взаимоуважение.
Обладатель приза выбирается путем голосования среди учащихся более 500 тысяч учебных заведений из 191 страны мира. По итогам голосования Месси набрал 34,28% голосов, обойдя перуанцев Эдисона Флореса (15,56%) и Педро Гальесе (11,28%).
Ранее мы сообщали, что пушка Месси в матче с "Ливерпулем" признана лучшим голом прошлого сезона. Победителя определяли путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Напомним, что ученые из бельгийского университета города Левен изобрели формулу для того, чтобы выявить лучшего футболиста мира. Они сравнили показатели двух игроков – Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Формула под названием VAEP не только считает голы и результативные передачи, но и оценивает другие действие, такие как удары, дриблинг, подкаты и т. п. Ученые брали данные по аргентинскому и португальскому футболисту в период с 2013-го по 2018 год.
Таким образом, индекс VAEP Месси составляет 1,21, а индекс Роналду – только 0,61. Это означает, что с Лео на поле "Барса" забивает на 1,21 гола больше, чем без него, в то время как с Роналду "Реал Мадрид" забивал 0,61.
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