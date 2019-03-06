Такой "Тоттенхэм" не остановить: обзор ответного матча с "Боруссией" в Лиге чемпионов
Голы и лучшие моменты ответного матча Лиги чемпионов в Дортмунде
Лондонский "Тоттенхэм" во второй раз обыграл "Боруссию" из Дортмунда и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном поединке 1/8 финала "шпоры" одержали минимальную победу благодаря голу Гарри Кейна в начале второго тайма. Первая встреча команд Лондоне завершилась разгромом "Боруссии" со счетом 3:0.
"Боруссия" в последних восьми поединках одержала всего одну победу, кризис в игре команды уже привел к тому, что в национальном чемпионате ее догнала "Бавария". Правда, теперь дортмундцы могут спокойно сконцентрироваться на Бундеслиге, ведь евросезон для них завершен.
"Боруссия" Д – "Тоттенхэм" – 0:1
Гол: Кейн (48)
"Боруссия" Д: Бюрки, Вольф (Бруун Ларсен, 62), Вайгль, Аканджи, Диалло, Витцель, Гетце, Санчо, Ройс (Дилэйни, 74), Пако Алькасер, Геррейру (Пулишич, 62).
"Тоттенхэм": Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Вертонген, Орье, Сиссоко, Уинкс (Дайер, 55), Дэвис, Эриксен (Роуз, 83), Сон Хын Мин (Ламела, 71), Кейн.
В параллельном матче "Аякс" сенсационно разгромил "Реал" (4:1) на его стадионе и по сумме двух матчей завоевал путевку в четвертьфинал турнира.
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