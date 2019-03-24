Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Тактик на сто процентов": наставник сборной Украины сравнил Шеву-тренера и Шеву-игрока

Сегодня, 16:29

По словам обладателя "Золотого мяча", после перехода в тренеры он стал больше думать и меньше спать

Андрей Шевченко
Андрей Шевченко. Фото: AFP
"Тактик на сто процентов": наставник сборной Украины сравнил Шеву-тренера и Шеву-игрока //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/793/065/5c9793065de19.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/793/065/5c9793065de19.png Футбол По словам обладателя "Золотого мяча", после перехода в тренеры он стал больше думать и меньше спать

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьей с Португалией рассказал, чем отличается его нынешняя жизнь от той, когда он был игроком.

"Самая большая трудность, с которой мне приходится сейчас сталкиваться, это заставить людей понять, что я уже тренер, а не футболист, – признался Андрей Шевченко. - Я чувствую себя тактиком на 100 процентов. Я мыслю и действую совершенно иначе, чем это было в прошлом. Сейчас мне приходится больше думать. И меньше спать".

Напомним, в первом матче отбора на Евро-2020 сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, неожиданно сыграла вничью 0:0 с действующими чемпионами Старого Света португальцами. При этом соперник подал 18 угловых и нанес 17 ударов по воротам украинцев.

Оценивая лидера Португалии Криштиану Роналду, Шевченко отметил: "Он выглядит моложе своих лет. Когда он в игре, не скажешь, что ему 34. С таким футболистом, как Криштиану, "Ювентусу" по силам выиграть Лигу чемпионов".

Как сообщалось ранее, албанцы уволили друга Шевченко за поражение от Турции.

Также сообщалось, что Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " "Тактик на сто процентов": наставник сборной Украины сравнил Шеву-тренера и Шеву-игрока". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Football Italia

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марлос не поможет Украине в матче против Люксембурга

Вчера, 22:30

Полузащитник "Шахтера" получил рецидив старой травмы и вернулся в Киев

Криштиану Роналду хвалит сборную Украины: "Андрей Шевченко делает хорошую работу"

Вчера, 17:21

Лидер португальцев уверен, что в следующих матчах его команда сыграет сильнее

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

''Зубы обломаете!'' Украинец красиво ответил на угрозы Совфеда РФ

''Он движется!'': о грядущей катастрофе на Крымском мосту

Молодая возлюбленная Петросяна осудила Елену Степаненко

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)

Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?

Исхудавшая Алла Пугачева напугала всех (фото)

Гоша Куценко пожалел о своей дружбе с Ольгой Бузовой

''Рабство?" В Крыму жители резко восстали против оккупантов
Загрузка...

Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе

Вчера, 11:06

Владимир поразил публику своей формой. Все в один голос говорят: "Он похудел!"

"Мы не дали забить чемпионам Европы!": Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией

Вчера, 10:37

Главный тренер сборной Украины оценил, насколько Коноплянка и Марлос справились с новой ролью в команде

Украина сыграла вничью с чемпионами Европы: Криштиану Роналду не пробил Пятова

22 марта, 23:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина

22 марта, 20:48

Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Шева как Блохин: три причины, почему сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места

22 марта, 08:54

15 лет назад мы это уже проходили: такого же статуса тренер и того же калибра – соперники

Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы

"Фантомас": Ани Лорак напугала сеть своей улыбкой (фото)

Ученые выяснили, какую опасность несет здоровью яичница