"Тактик на сто процентов": наставник сборной Украины сравнил Шеву-тренера и Шеву-игрока

По словам обладателя "Золотого мяча", после перехода в тренеры он стал больше думать и меньше спать

Андрей Шевченко. Фото: AFP

"Тактик на сто процентов": наставник сборной Украины сравнил Шеву-тренера и Шеву-игрока //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/793/065/5c9793065de19.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/793/065/5c9793065de19.png 2019-03-24T16:29:00+02:00 Футбол По словам обладателя "Золотого мяча", после перехода в тренеры он стал больше думать и меньше спать

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьей с Португалией рассказал, чем отличается его нынешняя жизнь от той, когда он был игроком.

"Самая большая трудность, с которой мне приходится сейчас сталкиваться, это заставить людей понять, что я уже тренер, а не футболист, – признался Андрей Шевченко. - Я чувствую себя тактиком на 100 процентов. Я мыслю и действую совершенно иначе, чем это было в прошлом. Сейчас мне приходится больше думать. И меньше спать".

Напомним, в первом матче отбора на Евро-2020 сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, неожиданно сыграла вничью 0:0 с действующими чемпионами Старого Света португальцами. При этом соперник подал 18 угловых и нанес 17 ударов по воротам украинцев.

Оценивая лидера Португалии Криштиану Роналду, Шевченко отметил: "Он выглядит моложе своих лет. Когда он в игре, не скажешь, что ему 34. С таким футболистом, как Криштиану, "Ювентусу" по силам выиграть Лигу чемпионов".

Как сообщалось ранее, албанцы уволили друга Шевченко за поражение от Турции.

Также сообщалось, что Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией.

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