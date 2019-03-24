"Тактик на сто процентов": наставник сборной Украины сравнил Шеву-тренера и Шеву-игрока
По словам обладателя "Золотого мяча", после перехода в тренеры он стал больше думать и меньше спать
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после ничьей с Португалией рассказал, чем отличается его нынешняя жизнь от той, когда он был игроком.
"Самая большая трудность, с которой мне приходится сейчас сталкиваться, это заставить людей понять, что я уже тренер, а не футболист, – признался Андрей Шевченко. - Я чувствую себя тактиком на 100 процентов. Я мыслю и действую совершенно иначе, чем это было в прошлом. Сейчас мне приходится больше думать. И меньше спать".
Напомним, в первом матче отбора на Евро-2020 сборная Украины, возглавляемая Андреем Шевченко, неожиданно сыграла вничью 0:0 с действующими чемпионами Старого Света португальцами. При этом соперник подал 18 угловых и нанес 17 ударов по воротам украинцев.
Оценивая лидера Португалии Криштиану Роналду, Шевченко отметил: "Он выглядит моложе своих лет. Когда он в игре, не скажешь, что ему 34. С таким футболистом, как Криштиану, "Ювентусу" по силам выиграть Лигу чемпионов".
Как сообщалось ранее, албанцы уволили друга Шевченко за поражение от Турции.
Также сообщалось, что Шевченко разобрал по полочкам матч с Португалией.
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