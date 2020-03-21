Мужество президента: служил в Афганистане, а теперь пошел лечить заразившихся коронавирусом

Босс "Спортинга" заявил, что будет возвращаться каждый раз, когда это понадобится стране

Президент "Спортинга" Фредерику Варандаш решил пережидать паузу в европейских чемпионатах не в кабинете или домашних стенах, а на работе в местной больнице. Он откликнулся на призыв Вооруженных сил Португалии, которые принимают в свои ряды солдат в запасе или в отставке. Во время войны в Афганистане Варандаш работал армейским врачом. Теперь Фредерику будет помогать заразившимся коронавирусом португальцам – сообщает Diario de Noticias.

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"Я служил стране ранее. Теперь сделаю это снова. И буду делать до тех пор, пока в Португалии введено чрезвычайное положение. Буду возвращаться каждый раз, когда это понадобится стране. Давайте поможем друг другу все вместе", — заявил Фредерику.

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Варандаш приостановил армейскую карьеру в 2013 году после избрания депутатом округа Одивелаш на муниципиальных выборах. Затем он был избран президентом "Спортинга" в сентября 2018 года. Чемпионат Португалии на данный момент приостановлен из-за вируса COVID-19, а "Спортинг" идет в нем на четвертом месте. Отметим, что в Португалии уже 1 020 зараженных коронавирусом – пятеро из низ выздоровели, а шестерых спасти не удалось.

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