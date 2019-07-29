Маскот не пострадал, но очень сильно повеселил публику

Ганнерзавр / Фото: Twitter

Талисман Арсенала получил мячом по голове https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D1%80 2019-07-29T17:19:32+03:00 Футбол Маскот не пострадал, но очень сильно повеселил публику

Матч предсезонного турнира Кубка "Эмирейтс" между английским "Арсеналом" и французским "Лионом" отметился необычным инцидентом. В перерыве встречи проводился конкурс среди фанатов.

В рамках этого конкурса болельщики должны были с одиннадцатиметровой отметки попасть в ворота. Их защищал талисман "канониров" Ганнерзавр. Один из фанатов попал в голову талисману лондонской команды. После удара Ганнерзавр упал на газон, а юный болельщик смог добить мяч в сетку. Матч завершился победой "Лиона" со счетом 2:1.

Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи.

Позже игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож. Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой Меган Рапино.

Также добавим, что футболист "Арсенала" нанял личную охрану после попытки вооруженного нападения. Месут Озил приставил к своему дому двух охранников.

Смотрите финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси":

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