Талисман Арсенала получил мячом по голове

Матч предсезонного турнира Кубка "Эмирейтс" между английским "Арсеналом" и французским "Лионом" отметился необычным инцидентом. В перерыве встречи проводился конкурс среди фанатов.
В рамках этого конкурса болельщики должны были с одиннадцатиметровой отметки попасть в ворота. Их защищал талисман "канониров" Ганнерзавр. Один из фанатов попал в голову талисману лондонской команды. После удара Ганнерзавр упал на газон, а юный болельщик смог добить мяч в сетку. Матч завершился победой "Лиона" со счетом 2:1.
Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи.
Позже игрок "Арсенала" нашел девушку, на которую стал похож. Месут Озил все-таки сфотографировался с футболисткой Меган Рапино.
Также добавим, что футболист "Арсенала" нанял личную охрану после попытки вооруженного нападения. Месут Озил приставил к своему дому двух охранников.
Смотрите финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси":
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