Танцы на столе: звезды украинского футбола устроили огненную дискотеку в Киеве

В сети появилось видео горячей вечеринки с участием Бойко, Раца, Селезнева и их вторых половинок

25 Июн 2019 в 1:18 PDT INSTAGRAM (@grisha_reshetnik)

Бывшие звезды украинского футбольного чемпионата Разван Рац и Евгений Селезнев, а также голкипер "Динамо" Денис Бойко оторвались по полной программе со своими женами в Киеве. Видео вечеринки выложил у себя в Instagram популярный телеведущий Григорий Решетник. Компания устроила зажигательную дискотеку на диване, которая во время песни "Мама, я танцую" плавно перекочевала на стол.

В Instagram больше всего комментариев из этой компании собрала девушка в красных шортах – жена Развана Раца Юлия. В один момент даже ее супруг испугался, как бы она не упала со стола.

Девиз девушки в красных шортах: "Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит!" Красотка!

Такое ощущение,что женщина в красных шортах является многодетной мамой, которая только что закончила кормить и вышла на тусню первый раз)

У вас не одной такое ощущение)))

Уже несколько раз пересмотрела!!!! Какой драйв!!!

Переживала за девушку в красных шортах, думала, сейчас упадет вместе со столом

В красных шортиках – вообще хулиганка

Вот это танцы! Девушка в красных шортах – огонь!

Только я одна переживала,чтобы бокалы со стола не упали

Я тоже их мысленно придерживала

Как мы сообщали ранее, самый дорогой футболист Украины Александр Зинченко в эти дни отдыхает в Калифорнии со своей девушкой – журналисткой Владой Седан. Накануне Влада пожаловалась на нелегкую жизнь с футболистом, которого – из-за проигранного спора – ей пришлось носить на спине. "С кем я связалась на свою голову! С ним нельзя играть ни в какие игры, нельзя спорить!!! Потому что я постоянно проигрываю", – посетовала сексапильная журналистка.

Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

Также мы писали, что звезда Цыганского театра родила форварду "Динамо" сына. Нападающего киевлян Артема Беседина осчастливила заслуженная артистка эстрадного искусства Радмила Карафетова. Вторая половинка футболиста опубликовала на своей странице в Instagram букет красных роз с поздравительной открыткой от семьи еще одного динамовца - Дениса Гармаша, гласящей: "С рождением сына. От семьи Гармаш".

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