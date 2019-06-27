Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Танцы на столе: звезды украинского футбола устроили огненную дискотеку в Киеве

27 июня, 10:44

В сети появилось видео горячей вечеринки с участием Бойко, Раца, Селезнева и их вторых половинок

INSTAGRAM (@grisha_reshetnik)

Бывшие звезды украинского футбольного чемпионата Разван Рац и Евгений Селезнев, а также голкипер "Динамо" Денис Бойко оторвались по полной программе со своими женами в Киеве. Видео вечеринки выложил у себя в Instagram популярный телеведущий Григорий Решетник. Компания устроила зажигательную дискотеку на диване, которая во время песни "Мама, я танцую" плавно перекочевала на стол. 

В Instagram больше всего комментариев из этой компании собрала девушка в красных шортах – жена Развана Раца Юлия. В один момент даже ее супруг испугался, как бы она не упала со стола.

  • Девиз девушки в красных шортах: "Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит!" Красотка!
  • Такое ощущение,что женщина в красных шортах является многодетной мамой, которая только что закончила кормить и вышла на тусню первый раз)
  • У вас не одной такое ощущение)))
  • Уже несколько раз пересмотрела!!!! Какой драйв!!!
  • Переживала за девушку в красных шортах, думала, сейчас упадет вместе со столом
  • В красных шортиках – вообще хулиганка
  • Вот это танцы! Девушка в красных шортах – огонь!
  • Только я одна переживала,чтобы бокалы со стола не упали
  • Я тоже их мысленно придерживала

Как мы сообщали ранее, самый дорогой футболист Украины Александр Зинченко в эти дни отдыхает в Калифорнии со своей девушкой – журналисткой Владой Седан. Накануне Влада пожаловалась на нелегкую жизнь с футболистом, которого – из-за проигранного спора – ей пришлось носить на спине. "С кем я связалась на свою голову! С ним нельзя играть ни в какие игры, нельзя спорить!!! Потому что я постоянно проигрываю", – посетовала сексапильная журналистка.


Александр Зинченко и Влада Седан. Instagram игрока

Также мы писали, что звезда Цыганского театра родила форварду "Динамо" сына. Нападающего киевлян Артема Беседина осчастливила заслуженная артистка эстрадного искусства Радмила Карафетова. Вторая половинка футболиста опубликовала на своей странице в Instagram букет красных роз с поздравительной открыткой от семьи еще одного динамовца - Дениса Гармаша, гласящей: "С рождением сына. От семьи Гармаш".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег чемпионат Украины, Разван Рац, Евгений Селезнев, Денис Бойко, WAGs, Григорий Решетник

Вы сейчас просматриваете новость " Танцы на столе: звезды украинского футбола устроили огненную дискотеку в Киеве". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теннисный загар мешает носить бикини: 20-летняя теннисистка взрывает соцсети откровенными снимками

25 июня, 16:15

Спортсменка жалуется, что ей приходится выравнивать загар после матчей

"На одной жене Милевский не остановится": откровения лучшего друга звезды "Динамо"

23 июня, 13:49

Денис Адлейба дал советы девушкам, добивающимся серьезных отношений с Артемом Милевским

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

В полиции сказали, из какого оружия пьяные "копы" убили мальчика

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Гройсман пообещал пенсии от 2 тысяч гривень - уже с июля

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши

Шквалы и град: в Украине объявили штормовое предупреждение

Кокорину дали срок больше, чем убийце

Зеленский обещает справедливое наказание за смерть ребенка

Мощный и чистый звук - это все, что тебе надо. Распродажа

Kasta отдает компьютерную мышь без проводов за копейки

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина замыкает топ-пятерку

Сегодня, 08:26

Наша команда завоевала на Европейских играх 22 медали – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 01:11

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

"Пошли вы на ...": легенда российского спорта – в шоке от возвращения России в ПАСЕ

Вчера, 21:00

По мнению знаменитого шахматиста Гарри Каспарова, принятое европолитиками решение – хуже Мюнхена-1938

Решение в пользу Усика: Похититель трупов из Ямайки жестко проехался по WBO

Вчера, 04:24

Диллиан Уайт не смог воздержаться от крепких слов, комментируя ситуацию в супертяжелом дивизионе

"Я должен извиниться": Кличко раскрыл новые подробности пожара, в котором едва не погиб

25 июня, 21:02

Знаменитый боксер заверил, что с ним и его близкими все в порядке, и расплылся в благодарности пожарным

Журналисты сообщили новые подробности гибели Тымчука

Как питаться летом, чтобы потерять вес: пять вкусных идей

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь