Танковский: "У "Алкмаара" проблемы в защите – на этом будем строить свою игру"

Вячеслав Танковский / Фото: ФК Мариуполь

Сегодня в Лиге Европы стартует "Мариуполь". В третьем раунде квалификации соперников украинского клуба будет голландский "АЗ" из города Алкмаар. Начало встречи в 20:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" – "АЗ".

Накануне встречи своими ожиданиями от предстоящего поединка поделился полузащитник "Мариуполя" Вячеслав Танковский.

"АЗ" – очень хорошо играет в атаке. Нам надо не терять мячи во "второй зоне" – они очень хорошо выбегают в контратаки. У соперника проблемы в защите – на этом будем строить свою игру", – заявил Танковский.

Лига Европы: расписание и результаты третьего раунда квалификации

Ранее УЕФА назвал трех номинантов на звание лучшего футболиста Лиги Европы по итогам сезона-2018/19. На награду были номинированы Оливье Жиру ("Челси"), Эден Азар (экс-"Челси", ныне "Реал") и Лука Йович (экс-"Айнтрахт", ныне "Реал").

Победителем прошлого сезона Лиги Европы стал "Челси", разгромивший в финале "Арсенал" со счетом – 4:1.

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