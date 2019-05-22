Тарас Михалик вместе с "Локомотивом" выиграл Кубок России

В финальном матче московский клуб минимально обыграл "Урал"

Футболисты "Локомотива" празднуют победу. Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

В среду, 22 мая, в финальном матче Кубка России московский "Локомотив" встречался с екатеринбургским "Уралом". Игра состоялась на стадионе "Самара Арена" и завершилась со счетом – 1:0 в пользу "железнодорожников".

Автором единственного гола стал полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов, отправив мяч в ворота екатеринбургской команды с подачи хавбека "железнодорожников" Мануэла Фернандеша на 27-й минуте.

Таким образом, "Локомотив" стал обладателем Кубка России. Этот трофей является восьмым в коллекции московского клуба. Вместе с "Локо" награду завоевал и украинский защитник Тарас Михалик. Он был в запасе в этом матче. В составе "Урала" весь матч отыграли украинские вратарь Ярослав Годзюр и полузащитник Денис Кулаков.

Михалик выступает за "Локомотив" с 2013 года, в его составе он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. В "Локомотив" Тарас перешел из киевского "Динамо", где выступал с 2005 года.

В конце прошлого года на поединок против "Спартака" игроки "Локомотива" вышли в черных футболках с надписью "Тарас, мы с тобой". Футболисты поддержали украинского защитника Тараса Михалика, который потерял отца. Владимир Михалик был найден мертвым на берегу реки Стоход в Любешове Волынской области.

Ранее Тарас Михалик заявил, что не будет продлевать контракт с "Локомотивом" и, скорее всего, завершит карьеру.

Напомним, что Кубок Украины выиграл донецкий "Шахтер":

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