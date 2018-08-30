Тарас Степаненко: "Хочется сыграть с "Ливерпулем"

Сегодня, 13:56

Игрок "Шахтера" – о жеребьевке Лиги чемпионов

Тарас Степаненко. Фото ФК &quot;Шахтер&quot;
Тарас Степаненко. Фото ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал с кем бы хотел встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" сегодня узнают соперников про групповому этапу Лиги чемпионов. Опрос: выберите соперника "Шахтеру" в Лиге чемпионов.

- Кого хотели бы и кого, наоборот, не хотите видеть в соперниках?
- Хочется сыграть с "Ливерпулем". Во всех корзинах есть очень серьезные клубы, поэтому какой-то легкой группы не ожидается, а вот очень сильная может попасться, чего не хотелось бы. Понятно, что первая корзина – все команды высочайшего уровня, чемпионы своих стран, и с кем-то из них все равно придется играть. А вот из третьей и четвертой хотелось бы попроще.

– Начинать групповой этап лучше матчем на выезде или на своем поле, как в прошлом году, когда вы в первом туре обыграли "Наполи" и в итоге вышли в плей-офф?
– Тогда давайте лучше на своем поле начинать.

Ранее главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека признался, что хотел бы из первой корзины в соперники по Лиге чемпионов "Реал" либо "Ювентус".
Лига чемпионов, Ливерпуль, Тарас Степаненко

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Источник:

Официальный сайт ФК "Шахтер"

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