Тарас Степаненко: "Хочется сыграть с "Ливерпулем"

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал с кем бы хотел встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов. "Горняки" сегодня узнают соперников про групповому этапу Лиги чемпионов. Опрос: выберите соперника "Шахтеру" в Лиге чемпионов.

- Кого хотели бы и кого, наоборот, не хотите видеть в соперниках?

- Хочется сыграть с "Ливерпулем". Во всех корзинах есть очень серьезные клубы, поэтому какой-то легкой группы не ожидается, а вот очень сильная может попасться, чего не хотелось бы. Понятно, что первая корзина – все команды высочайшего уровня, чемпионы своих стран, и с кем-то из них все равно придется играть. А вот из третьей и четвертой хотелось бы попроще.

– Начинать групповой этап лучше матчем на выезде или на своем поле, как в прошлом году, когда вы в первом туре обыграли "Наполи" и в итоге вышли в плей-офф?

– Тогда давайте лучше на своем поле начинать.

Ранее главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека признался, что хотел бы из первой корзины в соперники по Лиге чемпионов "Реал" либо "Ювентус".