Тарас Степаненко назвал сильную сторону "Вольфсбурга "перед ответным матчем Лиги Европы

Главная задача - нейтрализовать сильную сторону соперника и навязать свою игру

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко поделился своими ожиданиями ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Матч состоится в среду, 5 августа в Киеве на "Олимпийском". Трансляция "Шахтер" – "Вольфсбург" доступна на нашем сайте.

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Также поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" в Лиге Европы в прямом эфире покажут на сайте Oll.tv.

"Мы должны быть внимательны и сконцентрированы. Необходимо крайне внимательно отрабатывать все эпизоды игры, особенно в обороне, при стандартах и при переходе команды из атаки в оборону. "Вольфсбург" очень хорошо этим пользуется, в этом кроется их сильная сторона. Главная задача – нейтрализовать их сильную сторону и навязать свою игру, поэтому будем в этом плане работать", – сказал Тарас Степаненко в эфире Футбол NEWS.

Ранее главный тренер "горняков" Луиш Каштру рассказал о встрече с "волками": "На данный момент мы подготовлены ко всему". По словам тренера, подготовка проходила абсолютно нормально.

Смотрите обзор первого матча между "Шахтером" и "Вольфсбургом":

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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