Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото

"Вроде только ехали из роддома, а сегодня уже в первый класс", - говорит мама новоиспеченного школьника

Полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко, из-за повреждения колена пропустивший накануне матч Лиги наций Испания – Украина, в понедельник, 7 сентября, отвел в школу своего старшего сына Ярослава, которому скоро исполнится семь лет. Тарас и его супруга Маргарита местом учебы сына выбрали Международную французскую школу в Киеве.

"В нашей жизни все не просто так! Как и наш сегодняшний первый звонок 7-го сентября. Зато папа был, видел, прическу сделал, за ручку вел. И вроде только ехали из роддома, а сегодня уже в первый класс", – написала у себя в Instagram Маргарита Степаненко, опубликовав фото с новоиспеченным школьником

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"Красавчик мужчинка", "Стильный", "Взросляк", – оценили первокласника Ярослава Степаненко фолловеры его мамы

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Напомним, что у Тараса и Маргариты Степаненко трое детей. Помимо Ярослава – это Святослав (5 лет) и Мирон (3 года). При этом старшего сына футболист "Шахтера" назвал в честь Ярослава Мудрого.

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"Мне просто нравятся старые православные имена. От них историей веет. Например, с именем Ярослав у меня первая ассоциация – Святой князь Ярослав Мудрый", – говорил в свое время "Сегодня" Тарас Степаненко

Ранее вратарь сборной Украины Андрей Лунин назвал Степаненко в числе партнеров, с которыми пошел бы в разведку. Также в список, составленный голкипером "Реала", вошли Андрей Пятов и Юрий Панькив.

Смотрите, как забивает Тарас Степаненко

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