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"Тащи, малая": жена экс-капитана "Динамо", оголив грудь, осудила идею равенства полов

17 июля, 01:04

"Я этого прикола не понимаю", – заявила откровенная Ирина Морозюк, забросив ноги на стол

Ирина Морозюк
Ирина Морозюк. Фото: Instagram

Супруга экс-капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка, выступающего за турецкий "Ризеспор", поделилась своими взглядами относительно равенства полов. Оголив грудь и забросив ноги на стол, Ирина Морозюк заявила посредством своего Instagram следующее: "Сейчас много женщин стремятся к равноправию полов. Они за эгалитарность. Хотят сексуального равенства и т.д. Но я вообще этого прикола не понимаю". 

Смотрите, как Ирина Морозюк грудью открывает бутылку

Ирина Морозюк открывает бутылку грудью Видео: Instagram

"Начнем с того, что мы по природе разные! Представляю такую ситуацию: выхожу с моим мужчиной с маркета, он дает мне пакет и говорит: "Тащи, малая, ты ж за равноправие!", – продолжает тему Ирина Морозюк.

"Я предпочту все-таки готовить борщ, чем брать на себя ответственность обеспечивать семью", – заключила принявшая соблазнительную позу Ирина Морозюк.

Отметим, что в футболе тема равенства полов в последнее время звучит довольно часто. Под угрозой оказался даже мужской ЧМ-2026. Американский сенатор Джозеф Мэнчин предложил отказаться от государственного финансирования мундиаля-2026 среди мужчин, который должен пройти в США, Канаде и Мексике, пока зарплаты американских футболисток и футболистов не станут равными.

Кроме того, недавно в ООН возмутились тому факту, что Месси получает в два раза больше, чем 1693 футболистки лучших лиг мира. Оказалось, что ежегодная зарплата Лионеля вместе со всевозможными бонусами составляет 84 млн долларов, в то время как 1 693 футболистки топ-7 лиг в сумме зарабатывают почти в 2 раза меньше – 42,6 млн долларов в год.


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Тег WAGs, Ирина Морозюк

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Сегодня|Спорт

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