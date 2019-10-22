Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,98
27,9

Тайна Зинченко раскрыта: названа реальная причина отсутствия украинца в составе "МанСити"

22 октября, 22:25

У лидера сборной Украины - травма колена. Сроки его восстановления назовут после обследования

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Официальный сайт "Манчестер Сити" назвал реальную причину, по которой украинец Александр Зинченко остался за пределами состава команды на матч третьего тура Лиги чемпионов против "Аталанты". Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко оказался за пределами заявки на игру ЛЧ из-за некой загадочной болезни. Онлайн "Манчестер Сити" – "Аталанта" смотрите на нашем сайте.

Читайте также: Леоненко отчитал Зинченко за "чумовую" радость и призывы к сексу: "Лобановский реально удивился бы"

Согласно официальному сообщению "Манчестер Сити", Александр Зинченко получил травму колена, которая и стала причиной его отсутствия в матче группового этапа Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты". Украинский левый защитник "горожан" в ближайшие дни пройдет обследование, которое и определит степень серьезности его повреждения. Тогда будут названы и сроки его восстановления.

Отметим, что в последнее время 22-летний Александр Зинченко потерял твердое место в основном составе "Манчестер Сити", что не мешало ему играть ключевую роль в матчах сборной Украины.

Реклама

Смотрите, как Зинченко забивал Литве и Нигерии

В тренде
"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионов

Как мы писали ранее,Зинченко предложил руку и сердце журналистке Владе Седан. "Самое главное "ДА" в моей жизни", – рассказал футболист "МанСити", позвавший сексапильную блондинку замуж не где-нибудь, а на поле НСК "Олимпийский".

До этого сообщалось, что Влада Седан беременна от Александра Зинченко. На фото, которое показала публике журналистка, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной. При этом в описании к иллюстрации Влада использовала значок младенца с сосочкой и сердечко.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сборная Украины чемпионат Англии Манчестер Сити Александр Зинченко

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Непобедимый
Непобедимый "Ювентус" и догоняющий "Интер": все результаты чемпионата ИталииФутбол
"Шахтер" – "Динамо": "горняки" вырвали ничью в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов
Это было круто! Украина
Это было круто! Украина "сделала" Роналду и досрочно вышла на Евро-2020!!!Футбол
Зинченко после победы – своей девушке:
Зинченко после победы – своей девушке: "Сегодня каждый будет заниматься любовью"Футбол
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020
Украина – Португалия: видео голов и лучших моментов отборочного матча Евро-2020Футбол
Две битвы за
Две битвы за "серебро" и другие матчи: все результаты 11-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Loading...
загрузка...