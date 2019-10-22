Тайна Зинченко раскрыта: названа реальная причина отсутствия украинца в составе "МанСити"

У лидера сборной Украины - травма колена. Сроки его восстановления назовут после обследования

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Официальный сайт "Манчестер Сити" назвал реальную причину, по которой украинец Александр Зинченко остался за пределами состава команды на матч третьего тура Лиги чемпионов против "Аталанты". Напомним, ранее сообщалось, что Зинченко оказался за пределами заявки на игру ЛЧ из-за некой загадочной болезни. Онлайн "Манчестер Сити" – "Аталанта" смотрите на нашем сайте.

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Согласно официальному сообщению "Манчестер Сити", Александр Зинченко получил травму колена, которая и стала причиной его отсутствия в матче группового этапа Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты". Украинский левый защитник "горожан" в ближайшие дни пройдет обследование, которое и определит степень серьезности его повреждения. Тогда будут названы и сроки его восстановления.

Отметим, что в последнее время 22-летний Александр Зинченко потерял твердое место в основном составе "Манчестер Сити", что не мешало ему играть ключевую роль в матчах сборной Украины.

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Как мы писали ранее,Зинченко предложил руку и сердце журналистке Владе Седан. "Самое главное "ДА" в моей жизни", – рассказал футболист "МанСити", позвавший сексапильную блондинку замуж не где-нибудь, а на поле НСК "Олимпийский".

До этого сообщалось, что Влада Седан беременна от Александра Зинченко. На фото, которое показала публике журналистка, Александр Зинченко гладит животик своей возлюбленной. При этом в описании к иллюстрации Влада использовала значок младенца с сосочкой и сердечко.

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