Тайное собрание руководства "Барселоны" в доме Сетьена: каталонский гранд пытается сохранить тренера

Увольнение специалиста может ударить по позиции президента клуба на выборах

Несмотря на конфликт футболистов "Барселоны" и главного тренера Кике Сетьенапосле ничьей с "Сельтой" в прошлом туре чемпионата Испании, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу хочет избежать увольнения 61-летнего наставника.

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Для того, чтобы помочь Сетьену удержаться на своем посту, Бартомеу провел срочную встречу с наставником команды у него дома. На встрече также присутствовали другие представители менеджмента клуба – Эрик Абидаль, Оскар Грау и Хавьер Бордас. По информации издания AS, которое ссылается на радиостанцию RAC1, Бартомеу и остальные выразили свою поддержку Сетьену перед матчем 33 тура с "Атлетико".

Кике Сетьен делает замену / Фото: Reuters

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Президент "Барселоны" не хотел бы увольнения наставника, поскольку это ударит по его позиции на выборах, которые состоятся через год. Игроки каталонского клубы также не захотели выносить сор из избы. Например защитник "Барселоны" Жерар Пике написал у себя в Twitter: "Помните одно: мы "Барса". Еще не конец. Бороться до последнего – часть нашей ДНК. Держим голову выше и во вторник идем только вперед!".

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