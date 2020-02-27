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Тайное возвращение Ярмоленко: украинец провел секретный матч против Моуринью

27 февраля, 11:24

Подробности спарринга, состоявшегося на клубной базе "Вест Хэма", оба клуба скрывают за семью печатями

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся в игру после травмы бедра, из-за которой мы не видели его в действии еще с прошлого года. Вигнер лондонского "Вест Хэма" принял участие в секретном матче своей команды на клубной базе "Раш Грин". Соперником "молотобойцев" был финалист предыдущей Лиги чемпионов – "Тоттенхэм".

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Контрольный поединок между "Вест Хэмом" и "Тоттенхэмом" Жозе Моуринью прошел на днях за закрытыми дверями – сообщают английские медиа. Обе команды до сих пор держат подробности матча, включая счет встречи, в секрете. Известно лишь, что целью этого спарринга была "проверка физической готовности нескольких игроков, в частности, давно не игравшего Ярмоленко".

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото: AFP

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Напомним, из-за травмы бедра Андрей Ярмоленко пропустил уже 13 матчей АПЛ. В последнем из них "Вест Хэм" проиграл "Ливерпулю" 2:3, хотя по ходу поединка команда украинца вела 2:1.

Смотрите, как Ярмоленко ранее забивал за "Вест Хэм"

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чемпионат Англии Жозе Моуринью Тоттенхэм Андрей Ярмоленко Вест Хэм

Источник: ua-football

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