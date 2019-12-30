Тайные таланты одного из лучших вратарей мира: пилот Формулы-1, почти медик и любитель Супербоула

Если бы не футбол, вратарь "Реала" Тибо Куртуа мог пойти по стопам своей мамы

Тибо Куртуа / Фото: Real Madrid

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Основной вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа накануне Нового года дал откровенное интервью журналистам beIN Sports. Оказалось, что у футболиста есть тяга к гонка: "Если честно, я очень хорош в симуляторе Формулы-1 на PlayStation". Ранее мы писали, что Куртуа болен и известна причина неудач прямого конкурента Лунина.

Если бы Куртуа не стал профессиональным футболистом, он бы связал свою жизнь с медициной.

"Моя мама – физиотерапевт, и мне эта работа тоже нравилась. Еще у меня были мысли стать учителем физкультуры, если бы не занимался футболом, – признается голкипер. – Мое лучшее воспоминание этого десятилетия? В 2017-м я посетил Супербоул, матч между "Пэтриотс" и "Атлантой". Увидеть такое шоу – один из пунктов моего списка желаний. Лучший подарок, который я получал? Наверное, это мои дети. Они – лучшее, что со мной произошло".

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Страж ворот сборной Бельгии говорит, что выступать в "Реале" было мечтой его детства.

"Это потрясающе. Каждый раз, когда мы играем на Бернабеу, я чувствую эту атмосферу. В такие моменты я говорю себе: "Я правда здесь, играю за лучший клуб в мире". Цели на 2020-й год? Хочу выиграть трофеи с "Реалом" и победить на Евро-2020 в составе сборной Бельгии. И я надеюсь, что в следующем году все будут счастливы".

Напомним, Куртуа перешел в Королевский клуб летом 2018 года. В текущем сезоне в Примере он стоит очень успешно – впервые более чем за 30 лет "Реал" пропустил так мало за 18 туров в Испании.

Смотрите обзор матча "Брюгге" — "Реал" Мадрид – 1:3

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