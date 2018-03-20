Тайсон Фьюри собирается сделать то, что не удалось Владимиру Кличко

Сегодня, 17:42

Для достижения цели британец планирует проводить по три боя на протяжении 10 лет

Тайсон Фьюри. Фото AFP
Тайсон Фьюри. Фото AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри обнародовал видео, в котором заявил, что поставил себе цель побить рекорд легендарного американца Джо Луиса по количеству защит титулу чемпиона мира.

Напомним, что Джо Луис владел титулом чемпиона мира в супертяжелом весе на протяжении 11 лет 8 месяцев и 7 дней (с 22 июня 1937 по 1 марта 1949), проведя 25 успешных защит.

"Я только что поставил себе цель побить рекорд великого Джо Луиса – 25 защит титула чемпиона мира. Владимир Кличко почти побил этот рекорд, но я побил Владимира и остановил его на пути к этому достижению. 25 защит титула – если я буду на протяжении 10 лет проводить по три боя в год, я побью этот рекорд", – сказал Тайсон Фьюри.

Напомним, что из-за проблем самого разного характера Тайсон Фьюри не выступает с ноября 2015 года, когда британец победил украинца Владимира Кличко и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, IBO, WBO и WBA.

В начале января Тайсон Фьюри подал запрос на получение боксерской лицензии. Он намерен весной провести бой, однако еще не определился ни с датой поединка, ни с соперником.

В начале февраля Фьюри заявил, что живет на пособие по безработице. Он рассказал, что половину своих гонораров он выплачивает своей команде, а вторую часть отдает на благотворительность.
рекорд, бокс, Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Джо Луис

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Источник:

boxingnews.com.ua

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