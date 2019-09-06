"Тебе нужно фото или нет?": Ибрагимович пафосно "отшил" журналиста

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович попал в курьезный эпизод с участием журналиста. Ранее Златан Ибрагимович оформил третий дубль подряд.

Во время автограф-сессии футболистов американского клуба с болельщиками представитель прессы попросил звездного шведа поделился своим мнением о переходе итальянского полузащитника Даниэле Де Росси в "Бока Хуниорс".

Швед проигнорировал его и спросил, нужно ли мужчине селфи. Услышав отрицательный ответ, Ибрагимович развернулся и ушел. После отказа работника СМИ сфотографироваться, Златан развернулся и ушел.

Напомним, что недавно Златан Ибрагимович был наказан штрафом за симуляцию. Шведский форвард "рисовал" пенальти в одном из поединков. Для Ибрагимовича это уже второй штраф за симуляцию за последние две недели.

Также мы писали, что Ибрагимович ударом ниндзя едва не сломал пальму. Знаменитый швед опубликовал видео в Twitter, продемонстрировав подписчикам удар с разворота около бассейна. Отметим, что Златан имеет черный пояс по тхэквондо. "Ниндзя", – коротко подписал видео Ибрагимович.

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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