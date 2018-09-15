"Технологии меняют каждый аспект игры": "Шахтер" возлагает большие надежды на спортивный акселератор

На днях в Украине с подачи ФК "Шахтер" был представлен первый в стране спортивный акселератор — программа интенсивного развития. С его помощью украинские стартапы смогут усовершенствоваться и заявить о себе на весь мир. ФК "Шахтер" анонсировал свое партнерство с международной компанией HYPE Sports Innovation, в рамках которого в Украине запущена первая программа для спортивных стартапов.

"Новое поколение привыкло смотреть на спорт немного по-другому, — говорит основатель и президент HYPE Sport Innovation Амир Раве. — Всегда существует "второй экран". Сейчас люди не привыкли засиживаться перед телевизором — они используют социальные сети. Например, Криштиану Роналду имеет на 100 миллионов больше подписчиков в соцсети, чем его футбольный клуб. Индийский игрок в крикет — 82 миллиона подписчиков, а команда — 13,7 миллионов. Кроме того, атлеты имеют огромное влияние на регион, в котором выступают. Новые технологии позволят получить большое количество информации об игроках в реальном времени. Фанаты "Шахтера" смогут одеть очки виртуальной реальности, которые "отправят" их на стадион. Большие компании понимают, что пришло время изменений. Технологии меняют каждый аспект игры".

В ФК "Шахтер" подчеркивают, что возлагают на проект большие надежды.

"Мы с большим ожиданием смотрим в будущее, уверены в его успехе. Без инноваций, без технологий сложно представить современную жизнь. Наша миссия — это устанавливать новые стандарты и границы совершенства в футболе, а этот проект — очень удачный инструмент, — заявил на встрече директор по коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов. — Надеемся, что благодаря реализации этого проекта появятся новые идеи и компании. Наши болельщики получат возможность развивать свои идеи. Важно, чтобы те, кто работает в сфере IT, программисты в Украине создавали продукты не для тех компаний, которые работают за границей, а для украинских. Мы будем поддерживать этот проект".

К этому Свиридов добавил:

"Совместно с компанией HYPE мы отберем 10 проектов (о них можно будет заявить на сайте компании), затем эти компании смогут представить свои инновационные проекты по различным направлениям. В случае заинтересованности инвесторы смогут профинансировать эти проекты".











Ранее мы писали, что "Шахтер" огласил заявку на Лигу чемпионов. В список А команды Паулу Фонсеки попали 25 игроков.

Кстати, "Шахтер" продолжает продажу билетов на матчи Лиги чемпионов в Харькове. "Горняки" второй сезон подряд использует систему динамических цен.